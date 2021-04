Sprechstunde mit Loderer und Rottenberg

Wie gestaltet man in der aktuell schwierigen Zeit die Trainingsinhalte möglichst effektiv und abwechslungsreich, auf welche Teambuilding-Maßnahmen werden gesetzt und wie lassen sich spezielle Inhalte des Torhüterinnen-Trainings integrieren? Diese und weitere Fragen könnt ihr Sabine Loderer, Trainerin der U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2004), und Silke Rottenberg, Welttorhüterin von 2003 und leitende Torhüterinnen-Trainerin der U 15-Juniorinnen bis U 19-Frauen, stellen. Am Donnerstag, 29. April (ab 17.30 Uhr), stehen die beiden Trainerinnen per Videochat Rede und Antwort.

Wertvolle Tipps und Tricks für das Torhüter*innen-Training in Corona-Zeiten konnte die zweifache Welt- und dreifache Europameisterin Silke Rottenberg zuletzt bei einer MOVEmber-Einheit im Februar geben. "Ich freue mich darauf, dieses Mal nicht nur konkrete Fragen zu beantworten, sondern zudem auch in den direkten virtuellen Austausch mit Trainer*innen aus verschiedenen Bereichen zu gehen", sagt Rottenberg. Dass die aktuelle Situation eine Herausforderung für alle darstellt, sehen die beiden Trainerinnen auch in ihrem Alltag. "Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen des Spiel- und Trainingsbetriebs ist es besonders wichtig, seine Erfahrungen zu teilen und gegenseitig voneinander zu lernen. Die digitale Sprechstunde ist daher eine gute Plattform, um sich untereinander auszutauschen", so Sabine Loderer.

Jetzt bewerben und Fragen einreichen

Um an dem informativen Austausch mit Silke Rottenberg und Sabine Loderer teilzunehmen, können sich interessierte Trainer*innen, Fans und Interessierte ganz einfach bewerben. Dazu muss nur eine E-Mail an fussball.de@dfb.de mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Person, Ihres Vereins und Ihrer (Lieblings-)Mannschaft gesendet werden. Aus allen Einsendungen wählen dann der DFB und FUSSBALL.DE gemeinsam die Teilnehmer*innen aus und stellen Ihnen per E-Mail einen Link zur Verfügung, mit dem der Videokonferenz beigetreten werden kann. Die einzige technische Voraussetzung ist dafür ein Endgerät mit Kamera und Mikrofon. Anmeldeschluss ist am Mittwochvormittag, 28. April, um 11 Uhr.