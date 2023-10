SPORTTOTAL wird offizieller Partner der DFB-Sichtungsturniere

SPORTTOTAL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vertiefen ihre Kooperation im deutschen Nachwuchs- und Amateurfußball weiter und vereinbaren eine Zusammenarbeit im Scouting- & Analytics-Bereich. Im Fokus steht der Einsatz der KI-gestützten Kamerasysteme des Kölner Sportmedienunternehmens bei Sichtungsturnieren des DFB, die verschiedenste Fußballevents automatisiert aufzeichnen. Ferner stellt SPORTTOTAL ein neu entwickeltes Coaching-Tool zur Verfügung, mit dem Verbandstrainer*innen, Spieler,*innen, Scouts und Schiedsrichter*innen des DFB die Aufzeichnungen ausführlich analysieren und das eigene Spiel dadurch weiterentwickeln und optimieren sollen.

Das Tool ermöglicht in der Basisversion unter anderem das Tagging und Clipping von Spielszenen, das automatische Zusammenführen von Highlights sowie das individuelle Telestrieren im Video. Ziel ist die einfache und effiziente Analyse von Spieler*innen oder des ganzen Teams, durch welche das Spiel nachhaltig verbessert werden kann.

Eingesetzt wurden das Kamerasystem und das Coaching-Tool bereits bei den U 14-, U 15- und U 16-Sichtungsturnieren im Frühjahr und Sommer 2023. Genutzt wurden mehrere installierte T-5G-Kameras, die seit Anfang 2022 von SPORTTOTAL und der Deutschen Telekom vertrieben werden, um die Aufzeichnungen der Begegnungen der besten Nachwuchstalente Deutschlands auf ein neues Level zu heben und eine Grundlage für die Videoanalyse zu schaffen.

"Unglaubliches Potential in der Spielanalyse"

Jannis Scheibe, Spielanalyst der U 21-Nationalmannschaft und verantwortlich für die videoanalytische Begleitung der DFB-Sichtungsturniere, sagt: "Die automatisierte Aufzeichnung von Wettspielen und Trainingseinheiten durch KI-basierte Kamerasysteme in Kombination mit automatisch getaggten Highlightszenen stellt ein unglaubliches Potential in der Spielanalyse dar. Uns ist es äußerst wichtig, bei diesem Thema mitzuwirken und sehen in SPORTTOTAL einen geeigneten Partner, um die Entwicklung der Systeme voranzutreiben. Die DFB-Sichtungsturniere sind der perfekte Wettbewerb, um diese Partnerschaft zu dokumentieren."

Auch Tim Nagel, Director bei SPORTTOTAL, freut sich über den Ausbau der Partnerschaft zwischen dem DFB und SPORTTOTAL und erklärt: "Besonders bei den jungen Nachwuchskickern des DFB ist die Videoanalyse elementar, um die Entwicklung der Spielerinnen und Spieler weiter zu fördern. Das Allroundpaket von SPORTTOTAL ist für Events wie die Sichtungsturniere des Verbandes wie geschaffen und ermöglicht nicht nur die automatisierte und hochwertige Aufzeichnung von Fußballspielen in verschiedenen Perspektiven, sondern bringt mit dem Coaching-Tool auch direkt die ideale Grundlage für die nachträgliche Spiel- und Spieleranalyse mit. Wir sind stolz, den Weg der Stars von Morgen zu begleiten und unsere enge Partnerschaft mit dem DFB und dem deutschen Fußball im Allgemeinen zu vertiefen.”

[af]