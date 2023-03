Sportschule Oberhaching sucht Geschäftsführer*in (m/w/d)

Der Bayerische Landes-Sportverband e. V. und der Bayerische Fußball-Verband e. V. betreiben gemeinsam als GbR in Oberhaching (südlich von München) seit 1994 eine moderne Sportschule.

In dieser Sportschule mit 257 Betten und einer Fläche von 220.000 m² mit u. a. vier Sporthallen, einem Kraftraum, einer Schwimmhalle inkl. Sauna, vier Rasenplätzen, zwei Kleinfeldspielfeldern, zwei Beachvolleyballfeldern und einer Vielzahl von Seminarräumen - inklusive der notwendigen gastronomischen Einrichtungen - werden in vielfältiger Weise Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen sowohl für den (Nachwuchs-) Leistungssport als auch für den Spitzensport durch die 57 Sportfachverbände des BLSV durchgeführt.

Die Sportschule ist ein wesentlicher Bestandteil für das Ausbildungs- und Lehrwesen aller ehrenamtlich und hauptberuflich engagierten Menschen im bayerischen und deutschen Sport sowie für die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Sportfachverbände und Sportvereine. Die Sportschule Oberhaching stellt einen Eckpfeiler im organisierten Sport in Bayern dar.

Wir suchen für die Führung der Sportschule Oberhaching zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Geschäftsführer*in (m/w/d)

Als Geschäftsführer*in sind Sie für die Führung und Organisation sowie für die betriebswirtschaftliche Bilanz der Sportschule Oberhaching verantwortlich. Im Tagesgeschäft tragen Sie Verantwortung für den kompletten Betrieb der Sportschule mit ihren rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben:

Operative und strategische Führung der gesamten Sportschule

Digitale Transformation der Dienstleistungen und Prozesse der Sportschule

Planung und Steuerung der Sanierungsnotwendigkeiten der Sport- und Übernachtungsinfrastruktur sowie der zugehörigen öffentlichen Zuschüsse

Budget- und Marketingverantwortung sowie operatives Controlling

Aufbau moderner Kommunikationswege und Gewinnung neuer Partner

Betreuung bestehender Kunden sowie Neuakquise relevanter Zielkunden und optimale Belegung des Hauses

Führung, Schulung und Fortbildung des Teams und laufende Qualitätskontrolle der Mitarbeiter

Zusammenarbeit mit dem Sportschulbeirat, den die beiden Eigentümerverbände bilden

Repräsentation der Sportschule gegenüber Gästen und in Gremien

Verantwortung für die Erfassung, Auswertung und Weitergabe relevanter Informationen (Berichtswesen, kontinuierliche Beobachtung von Markt und Wettbewerb)

Weiterentwicklung und Ausbau der Sportschule zu einem der modernsten Sportzentren in Bayern und Deutschland

Für die Führungsaufgabe bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:

Ein abgeschlossenes Studium (idealerweise im Bereich Betriebswirtschaft; ggfs. ergänzt durch den Studienschwerpunkt Hotelmanagement) oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung

Erfahrung in der Führung eines kunden- und serviceorientierten Geschäftsbetriebs (z.B. Hotel, Gastronomie, usw.) oder einer adäquaten Organisation

Erfahrung im Projektmanagement sowie in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, auch an Wochenenden

Hohe Affinität und Begeisterung für den (Nachwuchs-) Leistungssport und Spitzensport

Ihre Stärken und Ihr Charakter:

Hoch motiviert, innovativ, vorbildlich und geschäftstüchtig

Belastbar, aufgeschlossen und gern in einem Team arbeitend

Kommunikativ, freundlich, mit sicherem Auftreten

Service- und leistungsorientiert sowie verantwortungsbewusst

Lösungsorientiert im Umgang mit Kunden und Gästen

Integer, zuverlässig und stets zu seinen Entscheidungen und seinem Handeln stehend

Zielorientiert bei Budgetvorgaben

Wir können uns vorstellen, dass die ausgeschriebene Stelle auch von Schwerbehinderten mit entsprechender beruflicher Qualifikation besetzt werden kann.

Wenn wir Ihr Interesse für diese anspruchsvolle Position geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre voll- ständigen Bewerbungsunterlagen schriftlich oder vorzugsweise per Mail in maximal 3 Dateien (Anschreiben, Lebenslauf und Anhänge, notwendigerweise Gehaltsvorstellung) in PDF-Format an:

Sportschule Oberhaching GbR

z. Hd. Herrn Uli Dickas persönlich/vertraulich

Im Loh 2

82041 Oberhaching

E-Mail: dickas@sportschule-oberhaching.de

