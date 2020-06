Als Aufsteiger in die 3. Liga benannt: Türkgücü München, Lübeck und Saarbrücken (v.l.)

Sportliche Aufsteiger aus der Regionalliga offiziell benannt

Die zuständigen Regionalliga-Träger haben fristgerecht ihre sportlichen Aufsteiger und die Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga benannt. Ein direktes Aufstiegsrecht haben in dieser Saison die Regionalligen Südwest, Nord und Bayern. Die Regionalliga Südwest GbR hat den 1. FC Saarbrücken für die 3. Liga gemeldet, im Norden wurde der VfB Lübeck zum Meister gekürt, in Bayern heißt der sportliche Aufsteiger Türkgücü München.

Die Aufstiegsspiele bestreiten der 1. FC Lok Leipzig (Regionalliga Nordost) und der SC Verl (Regionalliga West). Das Hinspiel wird am Donnerstag in Leipzig ausgetragen (ab 17 Uhr), im zweiten Aufeinandertreffen am Dienstag, 30. Juni (ab 16 Uhr), hat Verl Heimrecht. Der MDR und MagentaSport übertragen beide Partien live.

Zulassungsverfahren zur 3. Liga noch nicht abgeschlossen

Alle erfolgten Meldungen der Regionalliga-Träger gelten vorbehaltlich des noch laufenden Zulassungsverfahrens zur 3. Liga. Die sportliche Qualifikation ist eine Grundvoraussetzung, um eine Zulassung für die 3. Liga zu erhalten. Im Zulassungsverfahren prüft der DFB die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine - ähnlich des Lizenzierungsverfahrens der DFL in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Erst wenn alle Prüfprozesse des Verfahrens erfolgreich durchlaufen und beendet sind, kann eine Zulassung erteilt werden.

Eine Zulassungsverweigerung aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit kann in diesem Jahr nicht erfolgen. Diese Lockerung hatte das DFB-Präsidium am 8. April im Zuge der Corona-Krise für die 3. Liga und die FLYERALARM Frauen-Bundesliga beschlossen. Die vorherigen Bestimmungen werden mit Beginn des Zulassungsverfahrens für die Saison 2020/2021 wieder in Kraft treten.

[jb]