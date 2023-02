Sportgericht verhandelt Rostock-Einspruch am 24. Februar

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag, 24. Februar 2023, ab 12.30 Uhr in Frankfurt mündlich den Einspruch des Zweitligisten F.C. Hansa Rostock gegen das vorangegangene Einzelrichterurteil vom 13. Januar 2023. Darin hatte das Sportgericht den Verein wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 31.200 Euro belegt, wovon der Zweitligist bis zu 10.400 Euro für präventive Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung verwenden könnte, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Die mündliche Verhandlung wird geleitet von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts. Um folgende Zuschauervorkommnisse geht es dabei:

Während des Zweitligaspiels gegen den FC St. Pauli am 21. August 2022 zeigten Rostocker Zuschauer drei diskriminierende und menschenverachtende Banner. Zudem zündeten sie vier pyrotechnische Gegenstände. Zwei Täter, die Pyrotechnik abgebrannt hatten, konnten vom Verein identifiziert werden.

[dfb]