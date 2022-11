Sportgericht verhandelt Fall Arabi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am morgigen Donnerstag, 10. November 2022, ab 12.30 Uhr mündlich den Einspruch von Samir Arabi gegen das gestrige Einzelrichterurteil. Darin war der Geschäftsführer des Zweitligisten Arminia Bielefeld wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für zwei Meisterschaftsspiele und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden.

Arabi hatte sich in der Halbzeitpause des Zweitligaspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am 5. November 2022 auf dem Weg in den Kabinentrakt und in der Schiedsrichterkabine fortgesetzt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten. Daraufhin war er vom Unparteiischen Patrick Alt (Illingen) für den Rest des Spieles aus dem Innenraum verwiesen worden.

Die morgige Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt wird geleitet von Stephan Oberholz. Er ist Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

