Stein des Anstoßes: Assan Ceesay (4.v.r.) trifft den Karlsruher Dick Carlson am Kopf

Sportgericht verhandelt am Freitag Fall Ceesay

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag ab 11 Uhr im Frankfurter Hermann-Neuberger-Haus mündlich die Sperre für den Spieler Assan Ceesay vom Zweitligisten VfL Osnabrück. Geleitet wird die Sitzung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Ceesay war am 19. Februar 2020 vom DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt worden, nachdem er in der 29. Minute des Zweitligaspiels beim Karlsruher SC am 16. Februar 2020 von Schiedsrichter Florian Badstübner (Windsbach) des Feldes verwiesen worden war. Gegen das Urteil des Einzelrichters hatte der Spieler beziehungsweise der Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

[mm]