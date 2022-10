Sportgericht reduziert Sperre für Werder Bremens Friedl

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die verhängte Sperre gegen Marco Friedl im schriftlichen Verfahren von zwei Meisterschaftsspielen auf ein Meisterschaftsspiel reduziert. Damit gab das Gremium einem entsprechenden Einspruch des Bundesligaspielers von Werder Bremen gegen die Einzelrichterentscheidung der vergangenen Woche statt.

Dazu Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts: "Nach den Videobildern und den hierzu vorgelegten Einzelbildschaltungen, die den chronologischen Ablauf des Zweikampfes detailliert darstellen, sowie im Ergebnis der telefonischen Anhörung von Gegenspieler Michael Gregoritsch ist von einem wechselseitigen Armeinsatz beider Spieler auszugehen, der seinen Ursprung im Halten an der Schulter zum Nachteil des Spielers Friedl hatte und in der ungeschickten Bewegung von Friedl mündete. In Folge dessen kann vorliegend im Zweifel von einer atypischen Notbremse ausgegangen werden, die eine Reduzierung der Sperre auf ein Meisterschaftsspiel rechtfertigt."

Friedl war in der 14. Minute des Bundesligaspiels beim SC Freiburg am 22. Oktober 2022 von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) des Feldes verwiesen worden.

Die Sperre wurde am vergangenen Wochenende bereits verbüßt.