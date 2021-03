SPORTFIVE bleibt DFB-Partner für Hospitality-Vermarktung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und SPORTFIVE verlängern ihre Kooperation im Bereich der Hospitality-Vermarktung bis zum 30. Juni 2024. Die globale Sportbusinessagentur wird den Verband damit auch weiterhin bei der Vermarktung von Hospitality-Paketen unterstützen. Die Partnerschaft umfasst die Heimländerspiele der A-Nationalmannschaften der Männer und Frauen, der U 21 sowie das DFB-Pokalfinale der Männer und Frauen. Bereits seit mehr als 17 Jahren arbeiten DFB und SPORTFIVE (ehemals Lagardère Sports) erfolgreich im Bereich der Hospitality-Vermarktung zusammen.

Michael Kirchner, Director Events & Operations der DFB GmbH, freut sich über die Fortführung der Kooperation: "Mit seinem großen nationalen, aber auch regionalen Kundennetzwerk haben wir mit SPORTFIVE seit Jahren einen erfolgreichen und zuverlässigen Partner an unserer Seite. In diesen herausfordernden Zeiten freuen wir uns umso mehr, mit einer etablierten Sportbusinessagentur in die Zukunft zu gehen und hoffen, möglichst bald wieder Hospitality-Maßnahmen in den Stadien durchführen zu können."

Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer SPORTFIVE Germany, sagt: "Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des DFB für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns sehr, dass diese bereits seit vielen Jahren bestehende und für uns so wichtige Zusammenarbeit nun abermals eine Fortführung findet. Gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass sich die aktuelle Pandemiesituation insofern verbessert, dass wir bald wieder schöne und sichere Hospitality-Erlebnisse in den Stadien erleben können."