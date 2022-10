Sportausschuss: CDU/CSU-Delegation zu Gast beim DFB

Bundestag trifft DFB-Campus: Am Donnerstag haben mit Stephan Mayer, Johannes Steiniger, Dieter Stier und Fritz Güntzler vier CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete aus dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages den DFB besucht. Dabei stand vor allem der Austausch zwischen Politik und Verband über sportliche Themen im Vordergrund. Ein Höhepunkt für die Politiker war zudem der kurze Austausch mit Bundestrainer Hansi Flick über die anstehende Weltmeisterschaft.

Angeregt gesprochen wurde vorab über die Stärkung des Amateurfußballs, bedingt durch die Herausforderung der Corona- und Energiekrise, die Förderung des Fußballs und die Austragung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Anschließend wurden die Politiker über den neuen DFB-Campus geführt. "Es ist beeindruckend, was der DFB hier geschaffen hat", erklärte Mayer, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und ehemalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium. "Es ist ein wichtiger Schritt in der nächsten Generation der Nachwuchsförderung."