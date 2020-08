Sport1 zeigt Bayern-Spiel in der ersten Runde

Der Spartensender Sport1 hat sich für die Partie von Doublegewinner FC Bayern München beim Pokalsieger des FV Mittelrhein als Livespiel der ersten Runde im DFB-Pokal 2020/2021 entschieden. Die Begegnung wird am Freitag, 11. September, um 20.45 Uhr angepfiffen. Damit eröffnet der Titelverteidiger den Wettbewerb. Der Gegner des Rekordpokalsiegers wird im Endspiel des Mittelrheinpokals zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren ermittelt, das im Rahmen des Finaltags der Amateure an diesem Samstag (ab 14.30 Uhr, live in der ARD) ausgetragen wird.

Sport1 bettet die Auftaktpartie in eine umfassende Liveberichterstattung ein. Rund sechs Stunden wird der Spartensender im Free-TV vom Eröffnungstag der DFB-Pokalsaison berichten. Der Fußballabend beginnt am 11. September um 18.45 Uhr mit "Fußball live - DFB-Pokal-Countdown". Im Anschluss an die Liveübertragung des Bayern-Spiels ab 20.45 Uhr gibt es in "Fußball live - DFB-Pokal-Highlights" die Höhepunkte des Spitzenspiels, Interviews und Analysen sowie Zusammenfassungen der anderen beiden Freitagsspiele im DFB-Pokal.

Durch das Programm führen die Moderatorin Laura Papendick und Moderator Jochen Stutzky, Kommentator ist Markus Höhner, Stefan Effenberg der Experte.

Zeitgenaue Ansetzungen nach Finaltag der Amateure

Sport1 hat sich das Recht für vier Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen in dieser Pokalsaison gesichert. Die ARD zeigt in dieser Spielzeit neun DFB-Pokalspiele live. Zum Auftakt überträgt das Erste die Partie MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund am Montag, 14. September (ab 20.45 Uhr). Sky überträgt - wie schon in den vergangenen Jahren - jedes der 63 Spiele um den DFB-Pokal in der Saison 2020/2021 live. Alle drei Sender bieten den Zuschauern auch Zusammenfassungen der anderen Begegnungen an. Bild.de versorgt User mit Onlineclips von den DFB-Pokalspielen. Und natürlich berichtet auch der DFB auf DFB-TV und seinem YouTube-Kanal umfassend von allen Begegnungen des Wettbewerbs.

Die zeitgenauen Ansetzungen der verbleibenden 30 Begegnungen der ersten Runde erfolgen im Nachgang zum Finaltag der Amateure. Das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals steht aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs noch nicht komplett fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter zum Einsatz.

Gespielt wird die erste Pokalrunde von Freitag, 11. September, bis Montag, 14. September. Der Regelspielplan sieht vor, dass am Freitag um 20.45 Uhr drei Spiele stattfinden. Am Samstag sind 13 Spiele angesetzt, neun ab 15.30 Uhr, drei ab 18.30 Uhr und eins ab 20.45 Uhr. Am Sonntag folgen zwölf Partien, neun ab 15.30 Uhr, drei ab 18.30 Uhr. Schließlich steigen am Montag noch einmal vier Begegnung, drei werden um 18.30 Uhr angepfiffen, das Livespiel der ARD um 20.45 Uhr.

Die erste Runde im DFB-Pokal 2020/2021

1. FC Nürnberg – RB Leipzig

Pokalsieger Schleswig-Holsteinischer FV – VfL Osnabrück

Niedersächsischer FV (Pokalsieger 3. Liga & Regionalliga) – FSV Mainz 05

Pokalsieger Sächsischer FV – TSG Hoffenheim

Pokalsieger Bayerischer FV – Eintracht Frankfurt

Pokalsieger Thüringischer FV – Werder Bremen

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim

Pokalsieger FV Mittelrhein – Bayern München

Niedersächsischer FV (Pokalsieger Amateure) – FC Augsburg

Pokalsieger Südbadischer FV – Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

Pokalsieger FV Mecklenburg-Vorpommern – VfB Stuttgart

MSV Duisburg – Borussia Dortmund

Pokalsieger Hessischer FV – SV Sandhausen

Pokalsieger Württembergischer FV – Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden – Hamburger SV

Pokalsieger FV Rheinland – VfL Bochum

Pokalsieger Badischer FV – SC Freiburg

Pokalsieger FV Brandenburg – VfL Wolfsburg

Pokalsieger Bremer FV – Borussia Mönchengladbach

Pokalsieger Saarländischer FV – FC St. Pauli

Pokalsieger Hamburger FV – Bayer 04 Leverkusen

Würzburger Kickers – Hannover 96

FLV Westfalen (2. Teilnehmer) – Greuther Fürth

Pokalsieger Südwestdeutscher FV – Jahn Regensburg

Pokalsieger Berliner FV – 1. FC Köln

Pokalsieger FV Niederrhein – Arminia Bielefeld

Bayerischer FV (Bester Amateurverein Regionalliga Bayern) – FC Schalke 04

FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC – Union Berlin

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98

FLV Westfalen (1. Teilnehmer) – SC Paderborn

