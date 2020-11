Sport1 überträgt Irland-Spiel live

Die Auswärtspartie der Frauen-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Irland in Dublin wird am kommenden Dienstag (ab 18 Uhr) live auf Sport1 übertragen.

Auch das Heimspiel gegen Griechenland am Freitag (ab 16 Uhr) wird im Fernsehen zu sehen sein, das ZDF überträgt live.

[dfb]