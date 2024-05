Sport verbindet - Die Fußball-Inklusionstage mitten im Herzen Kölns

Vom 10. bis zum 12. Mai wird die DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit der Sportstadt Köln, dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), dem 1. FC Köln und weiteren Kooperationspartnern auf dem Kölner Roncalliplatz zum dritten Mal die Fußball-Inklusionstage ausrichten. Beeindruckende Fußballspiele und ein Fest der Vielfalt sind garantiert. Am Samstag und Sonntagvormittag steigt in der Rheinmetropole der Auftakt-Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga Saison 2024.

Unter dem Motto "Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft" wird die große Vielfalt des Handicap-Fußballs einer breiten Öffentlichkeit demonstriert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm unmittelbar neben dem Dom freuen. Zum Auftakt wird am Freitagvormittag (9 – 13 Uhr) ein Fußballturnier für Werkstätten für behinderte Menschen ausgerichtet. Bei der anschließenden Eröffnungsveranstaltung um 13.30 Uhr werden die ehemalige Nationalspielerin Renate Lingor, Gregor Timmer, Leiter des Kölner Sportamts, und FVM-Präsident Dr. Christos Katzidis erwartet. "Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Köln wieder ein Fest der Vielfalt feiern. Über die integrative Kraft des Fußballs wollen wir Begegnungen zwischen Sportlerinnen und Sportlern mit und ohne Behinderung ermöglichen und Vorurteile abbauen", erklärt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Am Freitagnachmittag (14 – 18 Uhr) wird das inklusive Fußballturnier FußballFreunde-Cup West für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Die gemeinsame Freude am Fußballspiel steht dabei im Mittelpunkt.

Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga Saison

Als Höhepunkt der Veranstaltung findet am Samstag (9.30 – 17.30 Uhr) und Sonntagvormittag (10 – 12 Uhr) der Auftakt-Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga statt. Alle acht Liga-Teams werden sich dem Kölner Publikum präsentieren. An der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen nehmen unter anderem Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, der FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und der amtierende Deutsche Meister, die Sportfreunde Blau Gelb Blista Marburg, teil. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf packende Partien dieser beeindruckenden Fußballfacette freuen. Intensive Zweikämpfe, temporeiche Dribblings und viele Torraumszenen zeichnen den Blindenfußball aus", erklärt Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger.

Am Samstag findet um 13 Uhr eine Demonstrationseinheit im Blindenfußball statt. Mit dabei sein werden die Kölner Sportbotschafter Toni Schumacher, Torsten May und Janus Fröhlich. Auch Tina Theune, Kuratoriumsmitglied der DFB-Stiftung Sepp Herberger, wird vor Ort sein. Um 15.20 Uhr werden die E-Rolli-Fußballer des Bonner SC ihre Sportart präsentieren. Zum Abschluss der Veranstaltung wird am Sonntag (12 – 17 Uhr) ein Ü16-Inklusionsturnier organisiert.

Die Besucher können sich an allen drei Tagen auf unterschiedliche Mitmachangebote freuen, etwa einen inklusiven Fußball-Parcours, eine Hüpfburg, Fußball-Dart und das mobile Spielfeld "Soccer-Ei". Zusätzlich werden die Agentur für Arbeit und der Landschaftsverband Rheinland mit Aktionsständen vertreten sein.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt zu allen Aktionen ist frei. Rollstuhlgerechte Zuschauerplätze stehen zur Verfügung. Zudem werden alle Spiele der Blindenfußball-Bundesliga für blinde und sehbehinderte Menschen vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Die Deutsche Telekom, VW, Vanda Pharmaceuticals, die SAP und die Aktion Mensch unterstützen als Partner das Projekt.

Alle weiteren Informationen und den Programmablauf finden Sie hier.

