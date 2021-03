Sponsoren gewinnen: Tipps gibt es im Online-Seminar

Viele gute kostenlose Online-Angebote sind in den vergangenen Monaten in den Landesverbänden entstanden. Wir wollen euch auf einige aufmerksam machen. Im zweiten Teil unserer Serie präsentiert der Sächsische Fußball-Verband das Thema "Sponsoring im Amateurfußball". Das Seminar findet am 29. März, ab 17 Uhr, statt. Jetzt anmelden!

Das Angebot richtet sich an alle Vereinsmitarbeiter*innen, die sich ums Thema Sponsoring in ihrem Klub kümmern. René Beck vermittelt anhand von Fallbeispielen rechtliche Besonderheiten, aktuelle Trends und Tipps für die Herausforderungen im Lockdown. Der Sportmarketing-Experte mit Spezialisierung auf "Markenkommunikation" und "Sponsoring" besitzt langjährige internationale Berufserfahrung und war unter anderem für Unternehmen wie adidas und Volkswagen tätig.

Im Seminar geht es zum Beispiel um folgende Fragen:

Welche Ziele verfolgen Unternehmen mit Sponsoring?

Welche Vermarktungsstrategie bringt mich zum Erfolg?

Wie sehen Praxisbeispiele für eine erfolgreiche Sponsorenintegration im Vereinsumfeld aus?

200 Teilnehmer*innen können bei dem kostenlosen Seminar dabei sein. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 25. März. Hinweis an alle Teilnehmer*innen: Das Seminar wird aufgezeichnet, um es anschließend als Video-on-Demand zur Verfügung zu stellen.

Holt euch wertvolle Tipps und praktische Hilfen von unseren Expert*innen in den Landesverbänden. Regelmäßig informiert FUSSBALL.DE ab jetzt über die unterschiedlichen kostenlosen Online-Schulungen. Einige Seminare sind Projekte des Masterplans 2024 für den Amateurfußball, der die Vereinsqualität und den Vereinsfußball an der Basis stärken soll.

Welche Probleme gibt es in eurem Verein? Welche Themen sollten wir in unseren Online-Seminaren unbedingt mal aufgreifen? Wir freuen uns auf eure Vorschläge per Mail an fussball.de@dfb.de!

[dfb]