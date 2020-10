Spitzenspiel und Derby: S04 empfängt BVB

Den jeweils dritten Sieg im dritten Ligaspiel streben am Sonntag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV) die U 19-Teams des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund an. Die "Königsblauen" empfangen erstmals im umgebauten Parkstadion den BVB zum Revierderby in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: 1:0 gegen den 1. FC Köln und ein 2:1 beim Wuppertaler SV - das sind die bisherigen Ligaergebnisse des FC Schalke 04. Damit gehören die "Knappen" zu den insgesamt fünf Mannschaften in der West-Staffel, für die nach zwei Begegnungen die optimale Ausbeute zu Buche steht. Gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf hat S04 das schlechteste Torverhältnis dieser fünf Teams, weshalb die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert vor dem Revierderby den vierten Platz belegt. Zusätzlich steht S04 nach einem 3:1 beim 1. FC Magdeburg auch im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren, trifft dort auf Fortuna Düsseldorf. Ebenfalls makellos ist die Bilanz von Borussia Dortmund. Auf das 5:0 zum Auftakt beim SC Preußen Münster folgten drei weitere Punkte, weil Alemannia Aachen nicht antrat und die Partie inzwischen 2:0 für die Dortmunder gewertet wurde. Auch im DFB-Pokal der Junioren blieb die Borussia ohne Gegentreffer und steht nach dem 3:0 beim SV Wehen Wiesbaden ebenfalls in der nächsten Runde (gegen Borussia Mönchengladbach).

Die Trainer: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 63-Jährige die "Königsblauen" zur Deutschen Meisterschaft. In der zurückliegenden Spielzeit schnitt S04 mit Platz sechs erstmals seit der Saison 2010/2011 in der West-Staffel schlechter als Rang zwei ab. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis. So bildete er unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie die Nationalspieler Leroy Sané oder Max Meyer aus. Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Saisonbeginn Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 34-jährige Däne hatte in der zurückliegenden Spielzeit die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West betreut, kennt die A-Junioren-Bundesliga aber auch schon aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund bereits 33-mal in einem Ligaspiel in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse gegenüber. Mit 18 Schalker Siegen, sechs Unentschieden und neun Dortmunder Erfolgen spricht die Bilanz klar für die "Königsblauen". Zusätzlich trafen beide Teams in der Saison 2018/2019 im Halbfinale der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft aufeinander. Hier hatte der BVB nach einem 2:2 im Hinspiel und einem 2:0 im zweiten Duell die Nase vorne. Das bislang letzte Duell in der zurückliegenden Spielzeit ging 4:0 an die "Knappen". Ein Doppelpack von Malick Thiaw sowie Tore von Can Bozdogan (beide nun bei den Profis) und Stanislav Fehler waren für die Schalker Treffer verantwortlich.

Die U-Nationalspieler: Sowohl Mehmet Can Aydin und Kerim Calhanoglu vom FC Schalke 04, als auch Ansgar Knauff von Borussia Dortmund sollten während der Länderspielpause eigentlich für die deutsche U 19-Nationalmannschaft im Einsatz sein. Die beiden Länderspiele gegen Frankreich wurden allerdings in Abstimmung mit den zuständigen Behörden kurzfristig abgesagt. Hintergrund für die Absagen war ein positiver Covid-19-Befund bei der französischen Mannschaft, der im Zuge der zweiten Testung auffiel. Für die deutsche U 17-Nationalmannschaft spielten die Dortmunder Nnamdi Collins, Samuel Bamba und Vasco Walz gegen Dänemark (2:2). An einem Lehrgang der U 18-Auswahl in Duisburg unter dem neuen DFB-Trainer Hannes Wolf nahmen die beiden Dortmunder Dennis Lütke-Frie und Lion Semic teil. Von Schalke 04 gehörte Arbnor Aliu zum Aufgebot.

Die Spielstätte: Es ist eine Premiere für die U 19-Teams des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund. Zum ersten Mal wird das Revierderby im umgebauten Gelsenkirchener Parkstadion ausgetragen. Das Parkstadion, von 1973 bis 2001 Spielstätte der ersten Mannschaft, bietet nach Umbau und Sanierung bis zu 2999 Zuschauer Platz. Gegen den BVB dürfen nach aktuellem Stand 300 Besucher dabei sein. Alle Tickets sind verkauft. In den zurückliegenden Jahren waren die Nachwuchsmannschaften des FC Schalke 04 nach Wanne-Eickel, Bottrop und zur Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen ausgewichen.

Die Stimmen: "Für uns gibt es keine Highlight-Spiele, für uns ist die anstehende Partie immer die wichtigste", betont S04-Trainer Norbert Elgert. "So wird es auch am Sonntag sein. Denn auch gegen den BVB gibt es maximal drei und minimal einen oder auch gar keinen Punkt zu holen. Die Basistugenden sind dabei immer das Allerwichtigste. Diese müssen immer bei 100 Prozent liegen. Borussia Dortmund ist individuell sehr gut besetzt, hat fast nur Nationalspieler im Kader. Das sagt viel über die Qualität der Mannschaft aus. Wir wollen es dem Gegner aber richtig schwer machen." BVB-Trainer Mike Tullberg erklärt im DFB.de-Gespräch: "Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Wir werden uns aber so vorbereiten, wie wir es bislang immer getan haben. Schalke 04 wird vor allem über den Kampf kommen. Wir müssen diesen annehmen und dabei unsere spielerische Linie beibehalten."

Die personelle Situation: Den Schalkern stehen die Langzeitverletzten Ardy Mfundu und Franck Tehe nicht zur Verfügung. Außerdem werden Louis Köster, Felix Wienand, Gideon Guzy und Jordy Mfundu gegen den BVB fehlen. Der Einsatz von Arbnor Aliu ist fraglich. Beim BVB gab Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens, Zugang von Manchester City, im Testspiel gegen den SC Preußen Münster (5:1) sein Debüt, soll aber behutsam aufgebaut werden. Torjäger Youssoufa Moukoko verpasste die Partie verletzungsbedingt und musste auch der deutschen U 20-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen die Schweiz (3:1) absagen. Gegen Schalke 04 soll der 15 Jahre alte Stürmer aber wieder dabei sein.

[mspw]