Spieltermine in der WM-Quali stehen fest

Nach der Auslosung Anfang Juli war klar: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2024 in Hauptrunden-Gruppe 12 auf die Slowakei und Lettland. Jetzt stehen auch die Spieltermine des DFB-Teams fest.

Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde der WM-Qualifikation warten in der Hauptrunde mit der Slowakei, dem 13. in der UEFA-Rangliste und Viertelfinalist bei der EURO 2022, und Lettland (23.) zwei starke Gegner auf das deutsche Team (35.). Die 36 in der Qualifikation zur WM 2024 verbliebenen Nationen aus Europa wurden bei der Auslosung in zwölf Dreiergruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielt jedes Team zweimal gegen die beiden jeweiligen Gruppengegner, einmal zuhause und einmal auswärts.

Zwei Quali-Spiele im Oktober

Die erste Partie in der Hauptrunde bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Marcel Loosveld am Mittwoch, 5. Oktober, in Jelgava gegen Lettland. Eine Woche später steht am 12. Oktober das Heimspiel gegen die Slowakei in Dresden an.

Am Mittwoch, 9. November, kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen mit der Slowakei. Der Spielort für das deutsche Auswärtsspiel in der Slowakei steht aktuell noch nicht fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Zum Abschluss der Hauptrunde spielt das deutsche Team Ende Februar bzw. Anfang März 2023 in Bielefeld erneut gegen Lettland. Der konkrete Spieltermin wird noch bekanntgegeben.

Vorbereitung im September in Norwegen

"Nach der intensiven zurückliegenden Saison ist es Zeit, in der Hauptrunde der WM-Qualifikation den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen", sagt Bundestrainer Marcel Loosveld. "Unseren Gruppengegnern werden wir mit dem nötigen Respekt begegnen, schließlich sind beide Nationen im UEFA-Futsal-Ranking deutlich höher als wir positioniert. Trotzdem sehen wir uns mit der Qualität in unserer Mannschaft in der Lage, uns mit diesen Nationen auf Augenhöhe zu messen und um den Einzug in die nächste Runde der WM-Qualifikation mitzuspielen."

Direkt für die anschließende Eliterunde qualifiziert sind die zwölf Gruppensieger der Hauptrunde sowie die vier besten Gruppenzweiten. Die übrigen acht Gruppenzweiten haben im Anschluss an die Hauptrunde die Chance, sich in Play-offs noch für die Eliterunde zu qualifizieren.

Im Vorlauf zum Turnier wird das DFB-Team zwischen dem 13. und 17. September am "open Nordic Cup" im norwegischen Sandefjord teilnehmen und trifft dabei neben den Gastgebern auf Dänemark und Schweden.

