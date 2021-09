Spieltagspins in Stuttgart: Mehr als 750 Euro für den guten Zweck

Beim Heimspiel in Stuttgart gegen Armenien wurde wieder fleißig für den guten Zweck gesammelt. Der beliebte Spieltagspin brachte bei der Rückkehr der Fans insgesamt 751,55 Euro ein. Der Fan Club Nationalmannschaft spendet den Betrag nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews an den "Schlupfwinkel" in Stuttgart. Die Erinnerungsstücke für die Auswärtsspiele gegen Liechtenstein und Island waren ebenfalls erhältlich.

Thorsten Bauer von "Schlupfwinkel" freut sich über die Spende und sagt: "Wir sind sehr dankbar und glücklich, dass der Fan Club Nationalmannschaft soziale Einrichtungen wie den 'Schlupfwinkel' unterstützen. Unser Angebot für Kinder und Jugendliche auf der Straße lebt von Spendengeldern und kann nur so langfristig unseren Besuchenden nachhaltig erhalten bleiben." Die Organisation hilft Kindern und jungen Erwachsenen, deren aktuelle Wohnsituation unerträglich geworden ist und versucht, sie in allen Lebenslagen zu unterstützen.

Auch bei den kommenden Heimspielen in Hamburg und Wolfsburg wird es wieder die Spieltagspins exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen auch dort gemeinnützigen Organisationen in der Umgebung des Stadions zugute.