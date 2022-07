Spieltags-Pins und Pub-Abend zum Topspiel

Nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Dänemark wartet am Dienstag mit Spanien einer der EM-Topfavoriten auf unsere DFB-Frauen. Rund um das Spiel im Brentford Community Stadium hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder einige Aktionen für die deutschen Fans geplant.

Die Vorbereitung auf die Partie startet bereits am Montag ab 19 Uhr im "The Duke of Sussex" in der Nähe der Metrostation Waterloo. Dort veranstaltet der Fan Club einen Pub-Abend, bei dem sich unsere Fans gemeinsam auf das Spiel gegen Spanien einstimmen können. Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es das erste Getränk (Softdrink oder Bier) kostenlos.

Wie bereits beim Spiel gegen Dänemark wird der Fan-Club-Bus am Matchday ab 16.30 Uhr erneut am Pub "The Gunnersbury" neben der gleichnamigen Metrostation stehen. Bis kurz vor Anpfiff wird es hier wird sowohl die beliebten Spieltags-Pins als auch Deutschland-Fahnen geben. Außerdem können sich Fan-Club-Mitglieder auch hier ein Freigetränk (Softdrink oder Bier) abholen.

[rd]