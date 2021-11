Spieltags-Pins in Wolfsburg: Knapp 700 Euro für den guten Zweck

Beim WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gegen Liechtenstein wurde wieder fleißig für den guten Zweck gesammelt. Mit dem beliebten Spieltagspin wurden in der Autostadt insgesamt 685,74 Euro eingenommen. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuerin Petra Biallowons spendet der Fan Club Nationalmannschaft den Betrag an den Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V., der Sterbende und ihren Angehörigen bis zum Tod begleitet, um ihnen ein möglichst schmerzfreies und würdevolles Lebensende zu ermöglichen.

Lucas Weiß, Geschäftsführer des Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V., freut sich über die Spende und sagt: "Das sind tolle Nachrichten für uns. Wir werden das Geld für die Förderung des Ehrenamtes einsetzen. Dabei geht es um ganz einfache Kosten wie Fahrtkosten, Ausstattung oder Verpflegung, aber auch die psychosoziale Begleitung, die unerlässlich für Ehrenamtliche in der Hospizarbeit ist."