Spieltagspins in Sinsheim: Rekordbetrag für die Ukraine gespendet

Beim Länderspiel der Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel wurde ein neuer Rekordbetrag für den guten Zweck gesammelt. Knapp 2000 Euro wurden zugunsten des Nothilfefonds Ukraine der DFB-Stiftung Egidius Braun durch die Einnahmen der Spieltags-Pins erzielt. Die Spenden werden ohne jeden Abzug an die bedürftigen Menschen in der Ukraine weitergegeben beziehungsweise für entsprechende Hilfsprojekte eingesetzt.

Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Egidius Braun, freut sich über die Spenden und sagt: „Wir sind begeistert von der Spendenbereitschaft der Fans unserer Nationalmannschaft. Das tolle Ergebnis verdeutlicht, wie groß die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist.“