Spieltags-Pins in Leipzig und Dresden: Mehr als 1300 Euro gespendet

Bei den vergangenen Heimspielen unserer beiden A-Nationalmannschaften in Sachsen wurden mit den Spieltags-Pins insgesamt mehr als 1300 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Erlöse des Nations-League-Spiels in Leipzig von über 900 Euro kommen der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung zugute, mehr als 400 Euro vom Länderspiel in Dresden gehen an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e.V.

Peter Männig, Geschäftsführer der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, freut sich über die gesammelten Spenden und sagt: "Durch die Spendenaktion des Fan Clubs der Nationalmannschaft bestätigt sich ein weiteres Mal, dass der Benefizsport das wichtigste Spendenstandbein unserer Stiftung ist. Für Ihre Spenden und für Ihre Begeisterungsfähigkeit zugunsten unserer Sache darf ich mich recht herzlich bei Ihnen allen bedanken."

Den Worten schließt sich auch Maria Grahl vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen an: "Ohne Spenden könnten wir unsere Arbeit, so wie wir sie leisten, nicht ausüben. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken! Mit dem Kauf einer Anstecknadel haben Sie einen Teil dazu beigetragen, unsere Arbeit zu unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr!"

Auch bei den Heimspielen im nächsten Jahr wird es die Spieltags-Pins wieder exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen auch dort einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung zugute. Alle, die nicht bei den beiden Spielen in Leipzig und Dresden dabei sein konnten, haben zudem die Chance, nachträglich die Pins zu den Partien gegen Ungarn und Frankreich zu erwerben.

