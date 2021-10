Spieltags-Pins in Hamburg: Mehr als 850 Euro für den guten Zweck

Beim Heimspiel in Hamburg gegen Rumänien wurde wieder fleißig für den guten Zweck gesammelt. Mit dem beliebten Spieltags-Pin wurden in der Hansestadt insgesamt 876,38 Euro eingenommen. Der Fan Club Nationalmannschaft spendet den Betrag nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Florian Jordan an den Verein "Hanseatic Help e.V.". Die Erinnerungsstücke vom Länderspiel-Dreierpack im September gegen Liechtenstein, Armenien und Island waren ebenfalls erhältlich.

Philine Kruse von Hanseatic Help freut sich über die Spende und sagt: "Wir finden es großartig, dass wir für diese tolle Aktion ausgewählt wurden. Wir werden die Spende für unser Projekt #wärmegeben verwenden und benötigte warme Kleidung und Schlafsäcke für Menschen in Not in Hamburg finanzieren. Schön zu sehen, dass ein kleiner Pin eine so große Unterstützung sein kann."

Auch beim kommenden Heimspiel im November in Wolfsburg wird es wieder die Spieltags-Pins exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen auch dort einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung des Spielorts zugute. Alle, die nicht beim WM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien dabei sein konnten, haben unter anderem die Chance, nachträglich den Pin zur Partie in Skopje zu erwerben.