Spieltags-Pins 2022: Über 5000 Euro für den guten Zweck

Der Fan Club Nationalmannschaft bedankt sich bei allen Anhängern, die in diesem Jahr großzügig für die Spieltags-Pins gespendet haben. Insgesamt sind über 5000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Im Laufe des Jahres wurden mit euren Spenden der Nothilfefond Ukraine der DFB-Stiftung Egidius Braun, das Projekt Omnibus, der Caritasverband Region Mönchengladbach, die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung und das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen unterstützt.

Mit über 2000 Euro beim Heimspiel gegen Israel wurde gleich in der ersten Partie des Jahres ein neuer Rekord für die höchste Spendensumme an einem Spieltag aufgestellt. Auch bei den Nations-League-Heimspielen in München, Mönchengladbach und Leipzig wurden insgesamt knapp 3000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Darüber hinaus feierte die Pin- Spende in diesem Jahr auch ihre Premiere bei unseren DFB-Frauen. Nachdem die Spieltags- Pins bereits bei der Europameisterschaft in England reißenden Absatz fanden, kamen beim Heimspiel in Dresden über 400 Euro an Spenden zusammen.

Für viele Fan Club-Mitglieder sind die Anstecker ein beliebtes Erinnerungsstück an den Länderspielbesuch. Erhältlich sind sie bei jedem Heimspiel unserer Männer- und im nächsten Jahr auch bei unserer Frauen-Nationalmannschaft für eine Spende ab einem Euro. Die Einnahmen kommen dabei immer einer gemeinnützigen Organisation in der Region des Spielortes zugute.

[rd]