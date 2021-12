Spieltags-Pins 2021: Über 4000 Euro für den guten Zweck

Der Fan Club Nationalmannschaft bedankt sich bei allen Anhängern, die in diesem Jahr großzügig für die Spieltags-Pins gespendet haben. Insgesamt sind über 4000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Im Laufe des Jahres wurden mit euren Spenden der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V., die "In der Gemeinde leben gGmbH" (IGL), das Projekt Omnibus, der Schlupfwinkel, der Verein Hanseatic Help e.V. und der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V. unterstützt.

Nachdem die Pin-Spende im Jahr 2020 online ein voller Erfolg war, gab es die Pins auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 im Web zu erwerben. Doch mit der langersehnten Rückkehr der Fans zum Länderspiel in Stuttgart gegen Armenien, fanden auch die Spieltags-Pins den Weg zurück in die Stadien.

Für viele Fan Club-Mitglieder sind die Anstecker ein beliebtes Erinnerungsstück an den Länderspielbesuch. Erhältlich sind sie bei jedem Heimspiel unseres DFB-Teams für eine Spende ab einem Euro. Die Einnahmen kommen dabei immer einer gemeinnützigen Organisation in der Region des Spielortes zugute.