Spieltage vier und fünf zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage vier und fünf der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Alle Partien sind live auf MagentaSport zu sehen, Eurosport überträgt jeweils eine Begegnung pro Spieltag live im Free-TV.

Zum Auftakt des 4. Spieltags empfängt Aufsteiger 1. FC Köln am Freitag, 1. Oktober (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport), Vorjahresmeister FC Bayern München. Am Samstag, 2. Oktober (ab 13 Uhr, live auf sportschau.de und swr.de), ist mit dem VfL Wolfsburg der Vizemeister dran, die Wölfinnen gastieren beim SC Freiburg. Für Sonntag angesetzt ist die Partie der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Sollte die TSG allerdings am darauffolgenden Dienstag, dem 5. Oktober, in der Women's Champions League im Einsatz sein, wird das Spiel gegen Frankfurt ebenfalls am Samstag (ab 16 Uhr) ausgetragen.

Den 5. Spieltag eröffnen Bayer Leverkusen und der SC Sand am Freitag, 8. Oktober. Eurosport überträgt ab 19.15 Uhr live. Der FC Bayern empfängt am Samstag, 9. Oktober (ab 13 Uhr, live bei sportschau.de und br.de) die TSG Hoffenheim zum Spitzenspiel. Zum Abschluss treffen am Sonntag, 10. Oktober, die SGS Essen und Eintracht Frankfurt sowie der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln aufeinander. Beide Partien werden um 16 Uhr angepfiffen.

[dfb]