Spieltage sechs bis neun zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage sechs bis neun der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Alle Partien sind live auf MagentaSport zu sehen, Eurosport überträgt jeweils eine Begegnung pro Spieltag live im Free-TV.

Zum Auftakt des 6. Spieltags empfängt Werder Bremen am Freitag, 15. Oktober (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport), die SGS Essen. Am Samstag, 16. Oktober (ab 13 Uhr), messen sich der SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Für Sonntag, 17. Oktober, sind gleich zwei Spitzenbegegnungen angesetzt: Die Partie der TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg für 13 Uhr, das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München für 16 Uhr.

Den 7. Spieltag eröffnen die Topteams aus Wolfsburg und Frankfurt am Freitag, 5. November, Eurosport überträgt ab 19.15 Uhr live. Der FC Bayern gastiert am Samstag, 6. November (ab 13 Uhr), in Essen. Am Sonntag, 7. November (ab 16 Uhr), kommt es dann zum rheinischen Derby zwischen Leverkusen und dem 1. FC Köln.

FC Bayern gegen Wolfsburg live im BR

Der 8. Spieltag wird am Freitag, 12. November (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport), mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Carl Zeiss Jena eingeleitet. Der Samstag bringt dann das Highlight zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern und dem DFB-Pokalsieger aus Wolfsburg, die Partie wird am 13. November (ab 14 Uhr) live im BR-Fernsehen übertragen. Am Sonntag, 14. November (ab 16 Uhr), wird die Runde mit zwei Partien abgeschlossen: Der 1. FC Köln empfängt den 1. FFC Turbine Potsdam, die SGS Essen den SC Sand.

Am 9. Spieltag geht es am Freitag, 19. November (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport), mit dem Spiel Werder Bremen gegen 1. FC Köln los. Am Samstag, 20. November (ab 13 Uhr), wird der Spieltag mit dem badischen Duell zwischen Sand und dem SC Freiburg fortgesetzt.

Der Sonntag, 21. November, sieht einen Heimrechttausch vor. Wegen des Spielverbots am Totensonntag in Thüringen stehen sich der FC Bayern und Jena ab 13 Uhr in München gegenüber. Auch wegen der behördlichen Regelungen am Totensonntag verschiebt sich der Abschluss der neunten Runde: Die Partien Leverkusen gegen Frankfurt und Wolfsburg gegen Essen starten statt um 16 Uhr erst um 18 Uhr.

[dfb]