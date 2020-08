Topspiel am 3. Spieltag: Linda Dallmann (r.) und der FC Bayern empfangen Freiburg

Spieltage drei bis sechs zeitgenau angesetzt

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga stehen nun auch die genauen Anstoßzeiten der Spieltage drei bis sechs fest, zudem können sich die Fans gleich auf acht weitere Liveübertragungen freuen.

Am 3. Spieltag machen am Samstag, 26. September (ab 18 Uhr), Vizemeister FC Bayern München und der SC Freiburg den Auftakt, Eurosport und MagentaSport berichten live. Die übrigen fünf Spiele finden einen Tag später (alle ab 14 Uhr) statt, MagentaSport ist bei Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim live dabei.

Am 4. Spieltag messen sich die Spielerinnen aus dem Kraichgau am 2. Oktober (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) mit dem SV Werder Bremen. Für den 4. Oktober (ab 14 Uhr) hat MagentaSport aus den fünf zeitgleich stattfindenden Partien die Begegnung des Pokalfinalisten SGS Essen und dem FC Bayern ausgewählt.

5. Spieltag unter der Woche

Der 5. Spieltag wird unter der Woche ausgetragen. Am Mittwoch, 7. Oktober (ab 18 Uhr), ist MagentaSport bei der Begegnung der Münchnerinnen gegen den MSV Duisburg live dabei, am 14. Oktober (ab 18 Uhr) zeigen Eurosport und MagentaSport die Nachholpartie Werder Bremen gegen SV Meppen.

Schon davor heißt es am Samstag, 10. Oktober (ab 18 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) MSV Duisburg gegen 1. FFC Turbine Potsdam, eine Begegnung des 6. Spieltages. Am 11. Oktober (ab 14 Uhr) kommen erneut die Bayern-Fans auf ihre Kosten, wenn sie ihr Team bei MagentaSport im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim beobachten können.

Für die Spiele Frankfurt gegen Hoffenheim, Essen gegen FC Bayern sowie Hoffenheim gegen München bietet zudem die ARD-Sportschau einen Livestream im Internet an, Highlights werden jeweils auch in der Sportschau am Vorabend gezeigt.

[dfb]