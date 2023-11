Spieltage 9 und 10 zeitgenau terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den Medienpartnern den 9. Spieltag und 10. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt.

Eröffnet wird die neunte Runde am Freitag, 8. Dezember (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), mit dem Aufeinandertreffen der Aufsteiger RB Leipzig und 1. FC Nürnberg. Am Samstag, 9. Dezember (ab 12 Uhr), geht es mit der Partie SGS Essen gegen den SC Freiburg weiter, am Samstag (ab 14 Uhr) gastiert DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg beim 1. FC Köln.

Am Sonntag, 10. Dezember (ab 14 Uhr), steht das Verfolgerduell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim auf dem Programm. Am Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) empfängt der MSV Duisburg den SV Werder Bremen. Abgerundet wird die Runde am Montag, 11. Dezember (ab 19.30 Uhr, live bei Sport1, Magenta Sport und DAZN), mit dem Topspiel zwischen dem Deutsche Meister FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Wolfsburg gegen Bremen live im Free-TV

Spieltag zehn startet am Freitag, 15. Dezember (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), mit dem Westvergleich Bayer Leverkusen gegen den MSV Duisburg. Am Samstag, 16. Dezember, sind zwei Partien angesetzt: Ab 12 Uhr empfängt der 1. FC Köln in einem weiteren westdeutschen Duell die SGS Essen, ab 14 Uhr folgt das Gastspiel der Frankfurter beim SC Freiburg.

Das erste Pflichtspiel zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig steigt am Sonntag, 17. Dezember (ab 14 Uhr). Der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern München messen sich am Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) im fränkisch-bayerischen Duell. Zum Abschluss geht es dann am Montag, 18. Dezember (ab 19.30 Uhr, live bei Sport1, Magenta Sport und DAZN), zum Wolfsburger Heimspiel gegen den Nordrivalen Werder Bremen.

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga sind live bei MagentaSport und DAZN zu sehen.

[dfb]