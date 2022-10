Spieltage 8 bis 10 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Übertragungspartnern die Spieltage 8 bis 10 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Anstoßzeiten der restlichen Partien im Jahr 2022 fest. Die Winterpause wird bereits nach dem 10. Spieltag eingeläutet, der 11. Spieltag wird im neuen Jahr absolviert.

Den Auftakt am 8. Spieltag bildet am Freitag, 25. November (ab 19.15 Uhr) das Aufeinandertreffen des derzeit Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam und der TSG Hoffenheim. Neben MagentaSport ist auch Eurosport live auf Sendung. Einen Tag später am Samstag, 26. November (ab 14 Uhr), wird die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen im Livestream des HR und auf sportschau.de übertragen. Das Highlight des Spieltages gibt es ab 16 Uhr im Norden: Für die Partie gegen den SC Freiburg ziehen die Werder-Frauen ins wohninvest WESERSTADION. Am Sonntag, 27. November, kommt es dann unter anderem zu den Duellen 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg (ab 13 Uhr) sowie FC Bayern München gegen SGS Essen (ab 16 Uhr).

Topspiel Wolfsburg gegen Frankfurt im NDR

Der 9. Spieltag startet am Freitag, 2. Dezember (ab 19.15 Uhr) mit der Partie der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Am Samstag, 3. Dezember, gibt es dann gleich zwei Partien nacheinander im Free-TV: Zunächst zeigt der NDR ab 13 Uhr das Topspiel zwischen Tabellenführer VfL Wolfsburg und Verfolger Eintracht Frankfurt. Ab 16 Uhr zieht dann Eurosport mit der Begegnung des SC Freiburg gegen den Aufsteiger MSV Duisburg nach. Am Sonntag, 4. Dezember, treffen ab 13 Uhr dann unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Turbine Potsdam aufeinander.

Am Freitag, 9. Dezember (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) geben Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam im direkten Duell den Startschuss für den 10. Spieltag. Am Samstag, 10. Dezember (ab 14 Uhr, live im Stream des BR, auf sportschau.de und bei MagentaSport), empfängt der FC Bayern München die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Die vier weiteren Partien werden am Sonntag, 11. Dezember, ausgetragen - unter anderem das Niedersachsenduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Meppen (ab 13 Uhr) sowie das Westderby zwischen dem MSV Duisburg und der SGS Essen (ab 16 Uhr).

Alle Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga werden live auf MagentaSport übertragen.

[dfb]