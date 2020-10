Spieltage 8 bis 10 sind zeitgenau angesetzt

Die genauen Anstoßzeiten der Spieltage 8, 9 und 10 der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind heute angesetzt worden. Am 8. Spieltag werden zwei Duelle live übertragen, am 9. Spieltag können Fans sogar drei Partien an ihren Bildschirmen live verfolgen und am 10. Spieltag werden es erneut zwei Spiele sein.

Zum Auftakt des 8. Spieltags empfängt Turbine Potsdam am Freitag, 6. November, Double-Sieger VfL Wolfsburg. Eurosport und MagentaSport übertragen ab 19.15 Uhr live aus dem Karl-Liebknecht-Stadion. Die übrigen fünf Spiele finden am Sonntag, 8. November (alle 14 Uhr), statt. Das Duell zwischen dem SV Meppen und dem FC Bayern München ist dann ab 14 Uhr live bei MagentaSport zu sehen.

Topspiel am 9. Spieltag live

Am 9. Spieltag zeigen Eurosport und MagenaSport die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam. Anpfiff ist am Freitag, 13. November, um 19.15 Uhr. Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird am Sonntag, 15. November (ab 14 Uhr), live im BR, NDR, bei MagentaSport und auf sportschau.de zu sehen sein. Im Anschluss zeigt MagentaSport um 16 Uhr die Partie zwischen der SGS Essen und dem SC Freiburg. Highlights des Spitzenspiels in München werden am Abend in der Sportschau (ab 18.30 Uhr) zu sehen sein.

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt eröffnen am Freitag, 20. November (ab 19.15 Uhr), den 10. Spieltag. Die Begegnung ist live bei Eurosport und MagentaSport zu sehen. Zudem zeigt MagentaSport am 22. November (ab 14 Uhr) das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen.

[dfb]