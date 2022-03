Spieltage 32 bis 34 in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 32 bis 34 zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Anstoßtermine aller Begegnungen bis Ostermontag, 18. April, fest.

Der 32. Spieltag beginnt am Freitag, 1. April (ab 19 Uhr), mit dem Heimspiel des SV Meppen gegen den SV Wehen Wiesbaden. Tags darauf kommt es am 2. April (ab 14 Uhr) unter anderem zum traditionsreichen Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg. Der TSV 1860 München empfängt zeitgleich den 1. FC Saarbrücken, während der VfL Osnabrück auf den Halleschen FC trifft. Die Partie des SC Verl gegen SC Freiburg II wird wie schon zuvor das Nachholspiel am 29. März (ab 19 Uhr) gegen den FSV Zwickau und die weiteren Spiele bis Saisonende nicht in Lotte, sondern in der Benteler-Arena des SC Paderborn ausgetragen.

Am Sonntag (ab 13 Uhr) trifft zunächst der FSV Zwickau auf den SV Waldhof Mannheim, bevor Türkgücü München im Abstiegskampf den FC Würzburger Kickers empfängt (ab 14 Uhr). Türkgücü wird dieses und das folgende Heimspiel aufgrund von Baumaßnahmen im Olympiastadion im Stadion an der Grünwalder Straße austragen. Im Montagsspiel hat am 4. April (ab 19 Uhr) der FC Viktoria 1889 Berlin den Tabellenführer 1. FC Magdeburg zu Gast. MagentaSport überträgt stets live.

Neue Spielorte für Verl und Dortmund II

Der 33. Spieltag startet am 8. April (ab 19 Uhr) mit dem Duell des FC Würzburger Kickers gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die sechs Spiele des Samstagsprogramms beinhalten unter anderem das Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim sowie die Partien SV Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig und Borussia Dortmund II gegen FC Viktoria 1889 Berlin.

Borussia Dortmund II trägt seine Heimspiele ab April im Signal-Iduna Park aus. Wie beim SC Verl wurde der Spielortwechsel ab dem 33. Spieltag von der Fachgruppe Spielbetriebe der DFB-GmbH & Co. KG genehmigt. Nach den beiden Partien SC Freiburg II gegen TSV 1860 München (ab 13 Uhr) und TSV Havelse gegen FSV Zwickau (ab 14 Uhr) am Palmsonntag beschließen der VfL Osnabrück und der SC Verl am Montagabend, 11. April (ab 19 Uhr), den Spieltag.

Das Freitagsspiel des 34. Spieltags am Osterwochenende wird aufgrund der Feiertagsregelung an Karfreitag auf den Samstag gelegt. Am 16. April (ab 14 Uhr) treffen dann unter anderem Eintracht Braunschweig und der FC Würzburger Kickers und die beiden Verfolger TSV 1860 München und VfL Osnabrück aufeinander. Am Ostersonntag trifft zunächst der SC Verl auf den 1. FC Magdeburg (ab 13 Uhr), bevor es zum Derby zwischen 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken (ab 14 Uhr) kommt. Diese Ansetzung folgt einer verbindlichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Am Ostermontag (ab 19 Uhr) treffen dann noch der SV Waldhof Mannheim und der SC Freiburg II aufeinander.

Festes Spieltagsformat in der 3. Liga

An den Regelspieltagen folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin einem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend (ab 19 Uhr), sechs Begegnungen am Samstag (ab 14 Uhr), zwei Spielen am Sonntag (ab 13 und 14 Uhr) und einer Partie am Montagabend (ab 19 Uhr). Ausnahmen bilden die Englischen Wochen mit jeweils fünf Spielen am Dienstag- und Mittwochabend, dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre Dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlightverwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

[dfb]