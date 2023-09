Spieltage 3 bis 5 zeitgenau terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Spieltage 3 bis 5 der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Zum Auftakt des 3. Spieltages empfängt der VfL Wolfsburg am 6. Oktober (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) den Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

Einen Tag später, am 7. Oktober (ab 12 Uhr), ist der MSV Duisburg beim 1. FC Köln zu Gast, anschließend spielt ab 14 Uhr Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Am Sonntag, 8. Oktober, stehen zwei Partien an: Die SGS Essen trifft zunächst ab 14 Uhr auf Meister Bayern München, der SC Freiburg empfängt ab 18.30 Uhr den SV Werder Bremen. Am neu geschaffenen Montagstermin mit einer Übertragung im Free-TV bei Sport1 duellieren sich am 9. Oktober (ab 19.30 Uhr) die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Alle Partien sind weiterhin live bei MagentaSport zu sehen, zudem strahlt auch DAZN alle 132 Partien pro Saison live und in voller Länge im Pay-Bereich aus.

Topspiel am Samstag in der ARD

Der 4. Spieltag wird am Freitag, 13. Oktober (ab 18.30 Uhr), mit der Partie 1. FC Nürnberg gegen TSG Hoffenheim eröffnet. Am Samstag, 14. Oktober (ab 14 Uhr), hat Werder Bremen den 1. FC Köln zu Gast, im Topspiel treffen am Abend (ab 17.55 Uhr) Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München aufeinander. Die Begegnung wird zusätzlich zu MagentaSport und DAZN auch in der ARD übertragen. Am Sonntag, 15. Oktober (ab 14 Uhr), duellieren sich RB Leipzig und der VfL Wolfsburg sowie ab 18.30 Uhr Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Den Abschluss des Spieltags bildet am Montag, 16. Oktober (ab 19.30 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1), die Partie zwischen dem MSV Duisburg und der SGS Essen.

Der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen eröffnen am Freitag, 20. Oktober (ab 18.30 Uhr), den 5. Spieltag, der am Samstag mit den Partien SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg (ab 12 Uhr) und SGS Essen gegen Werder Bremen (ab 14 Uhr) fortgesetzt wird. Am Sonntag, 22. Oktober, finden drei Begegnungen statt: Zunächst hat ab 14 Uhr der VfL Wolfsburg die TSG Hoffenheim zu Gast, anschließend trifft Eintracht Frankfurt auf den MSV Duisburg (ab 16 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Die Begegnung wird ab 18.30 Uhr von MagentaSport, DAZN und Sport1 übertragen.

[dfb]