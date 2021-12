Spieltage 26 bis 28 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 26 bis 28 der 3. Liga angesetzt. Damit sind alle Partien bis zum 28. Februar 2022 terminiert. Die 26. Runde startet am Freitag, 11. Februar, mit der Partie Hallescher FC gegen den FSV Zwickau im Leuna-Chemie-Stadion. Weiter geht es samstags mit sechs Partien. Dabei empfängt der derzeitige Tabellensechste 1. FC Kaiserslautern den Tabellenführer 1. FC Magdeburg zum Topspiel. Am Sonntag (13. Februar) stehen zwei Partien auf dem Programm. Unter anderem treffen die Verfolger SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Am Montagabend (14. Februar) empfängt Viktoria Köln den VfL Osnabrück zum Flutlichtspiel.

Der 27. Spieltag folgt eine Woche später (18. bis 21. Februar). Ein spannungsgeladenes Duell steigt samstags (19. Februar), wenn der VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig zum Niedersachsen-Derby zu Gast hat. Sonntags (20. Februar) empfängt Waldhof Mannheim den 1. FC Kaiserslautern zum zweiten Derby des Spieltags. Am Karnevalswochenende eröffnen Viktoria Köln und der TSV Havelse am Freitag, 25. Februar, die 28. Runde. Samstags (26. Februar) kommt es beim Spiel SV Meppen gegen Osnabrück erneut zu einem Niedersachsen-Duell. Gleichzeitig empfängt der aktuelle Tabellenzweite Eintracht Braunschweig den abstiegsbedrohten MSV Duisburg. Zum Abschluss des Spieltags gastiert am Rosenmontag (28. Februar) der 1. FC Saarbrücken bei Türkgücü München.

Aufgrund der aktuell noch unklaren weiteren Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Pandemie und der damit zusammenhängenden Einschränkungen in Bezug auf die Zulassung von Stadionbesuchern durch die zuständigen Behörden werden zunächst nur drei Spieltage (26 bis 28) in der 3. Liga bis Ende Februar zeitgenau angesetzt. Die weiteren Spieltage 29 bis 31 werden voraussichtlich Ende Januar zeitgenau terminiert.

Festes Spieltagsformat in der 3. Liga

An den Regelspieltagen folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin einem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend (19 Uhr), sechs Begegnungen am Samstag (14 Uhr), zwei Spielen am Sonntag (13 und 14 Uhr) und einer Partie am Montagabend (19 Uhr). Ausnahmen bilden die Englischen Wochen mit jeweils fünf Spielen am Dienstag- und Mittwochabend, dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre Dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlightverwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

[tb]