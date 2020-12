Spieltage 19 bis 21 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 19 bis 21 der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Auch die Termine für sechs Nachholpartien stehen fest. Noch offen ist die Ansetzung des Nachholspiels zwischen Meister FC Bayern München II und dem FSV Zwickau. MagentaSport zeigt wie gewohnt alle Spiele live.

Zum Auftakt des 19. Spieltags empfängt der FC Viktoria Köln am Freitag, 15. Januar, Aufsteiger Türkgücü München. Am 16. Januar stehen sich mit Dynamo Dresden und dem SV Wehen Wiesbaden die beiden Absteiger der Vorsaison gegenüber. Am 17. Januar treffen unter anderem der KFC Uerdingen und SV Waldhof Mannheim aufeinander. Zum Abschluss des 19. Spieltags wird es am 18. Januar hochkarätig: Im Bayern-Derby treffen 1860 München und der FC Ingolstadt aufeinander.

Sechs Nachholspiele terminiert

Der 20. Spieltag beginnt mit einem echten Hit: Am Freitag, 22. Januar, bittet Türkgücü den FC Bayern II im Stadion an der Grünwalder Straße zum Münchner Stadtderby. Und auch am 23. Januar geht es spektakulär weiter, das nächste Derby steigt in Sachsen-Anhalt: Der 1. FC Magdeburg gastiert beim Halleschen FC.

Jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend, 26. und 27. Januar, sieht der 21. Spieltag vor. Am Dienstag trifft der FSV Zwickau auf den MSV Duisburg, zeitgleich ist der SC Verl zu Gast beim Vorjahresmeister FC Bayern München II. Am Mittwoch stehen unter anderem die Partien Hansa Rostock gegen 1. FC Saarbrücken und SV Meppen gegen KFC Uerdingen auf dem Programm.

Neben den Spieltagen 19 bis 21 hat der DFB auch die Termine für sechs Nachholspiele bekanntgegeben. So stehen sich der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Saarbrücken am Dienstag, 12. Januar, gegenüber. Tags darauf gastiert der FC Ingolstadt beim FSV Zwickau. Am Dienstag, 19. Januar, bestreiten Türkgücü München und die SpVgg Unterhaching im Stadion an der Grünwalder Straße sowie der SC Verl und FSV Zwickau in Paderborn Nachholspiele. Die Begegnungen MSV Duisburg gegen 1. FC Magdeburg und Hallescher FC gegen SV Waldhof Mannheim finden am 20.Januar statt. Alle Nachholpartien werden um 19 Uhr angepfiffen.

Spieltagsformat und TV-Übertragungen der 3. Liga

Die Regelspieltage der 3. Liga folgen einem festen Ansetzungsformat:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Eine Ausnahme bilden die Englischen Wochen mit Partien am Dienstag- und Mittwochabend (jeweils ab 19 Uhr), dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live - ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live, insgesamt 88 in der Saison 2020/2021. Die Highlights der 3. Liga sind unter anderem wöchentlich in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[dfb]