Spieltage 18 bis 21 in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden die Spieltage 18 bis 21 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit sind alle Partien bis zur Winterpause und der erste Spieltag im neuen Jahr terminiert.

Der 18. Spieltag beginnt am Freitagabend, 8. Dezember, mit der Begegnung zwischen dem Halleschen FC und Arminia Bielefeld. Das Programm am Samstagnachmittag umfasst unter anderem das Derby SV Sandhausen gegen SV Waldhof Mannheim sowie das Gastspiel von Rot-Weiss Essen beim TSV 1860 München (jeweils ab 14 Uhr). Um 16.30 Uhr ist Anpfiff für die Partie zwischen dem FC Erzgebirge Aue und MSV Duisburg.

18. Spieltag: Dresden gegen Haching am Sonntagnachmittag

Der aktuelle Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt am Sonntag (ab 16.30 Uhr) die SpVgg Unterhaching. Die Ansetzung folgt einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden.

Gleiches trifft auf das Auswärtsspiel der Dresdner am nachfolgenden Sonntag, 17. Dezember (ab 13.30 Uhr), beim MSV Duisburg zu. Auch die Terminierung der Freitagspartie Rot-Weiss Essen gegen VfB Lübeck unterliegt entsprechenden Sicherheitsvorgaben im Rahmen des 19. Spieltages, genauso wie die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und 1860 München am Sonntag (ab 16.30 Uhr). Viktoria Köln und der SC Freiburg beschließen ab 19.30 Uhr die Hinrunde der laufenden Saison.

FAQ: Das ist beim Spielplan und den Spielansetzungen der 3. Liga zu beachten

Englische Woche kurz vor Weihnachten

Damit ist das Jahr 2023 in der 3. Liga aber noch nicht vorbei. Abgeschlossen wird es mit einem Wochenspieltag, der gleichzeitig den Start in die Rückrunde bildet. Wie gewohnt werden jeweils fünf Spiele am Dienstag und Mittwoch (19./20. Dezember) um 19 Uhr angepfiffen. Zum Mittwochsprogramm gehören unter anderem das Westfalenduell Borussia Dortmund II gegen SC Preußen Münster sowie die Begegnungen Waldhof Mannheim gegen 1860 München und Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden.

Nach einer rund vierwöchigen Winterpause rollt in der 3. Liga ab dem 19. Januar 2024 wieder der Ball. Den Auftakt zum 21. Spieltag machen am Freitagabend Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen. Dynamo Dresden empfängt am Samstag, 20. Januar, den Zweitligaabsteiger Sandhausen, der MSV Duisburg tritt um 16.30 Uhr bei 1860 München an. Das Derby zwischen Preußen Münster und Arminia Bielefeld ist aufgrund einer Sicherheitsvorgabe für Sonntag um 13.30 Uhr terminiert.

So sieht der Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es seit dieser Saison kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

[jb]