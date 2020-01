Spieltage 17 und 18 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 17 und 18 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bekanntgegeben. Der 17. Spieltag startet mit dem Duell 1. FFC Frankfurt gegen SC Sand am Freitag, 27. März (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und Magenta Sport). Am 28. März (ab 13 Uhr, live bei Magenta Sport und im Livestream der ARD-Sportschau) folgt das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim, die übrigen vier Partien am 29. März (ab 14 Uhr).

Der 18. Spieltag beginnt am Freitag, 3. April (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und Magenta Sport), mit dem Hoffenheimer Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Deutscher Meister gegen Rekordmeister heißt es dann am 4. April (ab 13 Uhr, live bei Magenta Sport und im Livestream der ARD-Sportschau, wenn der VfL Wolfsburg den 1. FFC Frankfurt zu Gast hat. Die Runde wird am 5. April (ab 14 Uhr) mit vier Begegnungen abgeschlossen.