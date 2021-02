Spieltage 15 und 16 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 15 und 16 der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in Absprache mit den TV-Partnern zeitgenau angesetzt.

Die 15. Runde startet am Freitag, 12. März, bereits um 17.30 Uhr mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Meppen. Eurosport und MagentaSport übertragen live. Am Sonntag, 14. März (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport), empfängt der aktuelle Tabellenführer FC Bayern München die SGS Essen.

Am darauffolgenden Wochenende ruht die Frauen-Bundesliga wegen des DFB-Pokalviertelfinales. Am Freitag, 26. März (ab 19.15 Uhr), zeigen Eurosport und MagentaSport die Begegnung Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Am Sonntag, 28. März (ab 14 Uhr), überträgt MagentaSport das Duell zwischen dem MSV Duisburg und FC Bayern.

