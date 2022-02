Spieltage 15 bis 18 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Spieltage 15 bis 18 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Runde 15 startet mit dem Freitagsspiel am 4. März zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen, das ab 19.15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport sowie bei MagentaSport im Pay-TV übertragen wird.

Das Topspiel zwischen den Verfolgern Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim steigt am 5. März (ab 13 Uhr) und kann im Livestream auf sportschau.de und hr.de sowie über MagentaSport verfolgt werden. Am 6. März stehen vier Partien auf dem Programm. Dabei greift ab 13 Uhr der aktuelle Tabellenführer VfL Wolfsburg im Duell mit dem SC Freiburg ins Geschehen ein. Der Tabellenzweite Bayern München hat ab 16 Uhr den 1. FC Köln zu Gast.

Zwei Topspiele in der 17. Runde

Am 16. Spieltag ist Wolfsburg am 11. März (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) in Köln zu Gast. Am 12. März (ab 14 Uhr) findet das Spitzenspiel zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern statt. Der SWR und MagentaSport gehen im Dietmar-Hopp-Stadion live auf Sendung.

Mit weiteren Highlights wartet der 17. Spieltag auf. Zunächst erwarten die Bayern am 18. März (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) Frankfurt, ehe am 19. März (ab 14 Uhr, live im NDR und bei MagentaSport) Wolfsburg und Hoffenheim aufeinandertreffen. Am 20. März (ab 16 Uhr, live bei MagentaSport) duellieren sich dann die Tabellennachbarn SGS Essen und Werder Bremen.

Den Anfang des 18. Spieltags machen am 25. März (ab 18 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) der SC Freiburg und Turbine Potsdam. Am 26. März (ab 13 Uhr) wird Frankfurt gegen Wolfsburg im Sportschau- und HR-Livestream sowie bei MagentaSport übertragen. Der SC Sand trifft am 27. März (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport) auf Werder Bremen, Bayern München empfängt am selben Tag (ab 16 Uhr, live bei MagentaSport) die SGS Essen.

