Spieltage 14 bis 16: Zeitgenaue Ansetzungen

Vorweihnachtliche Bescherung für die Fans der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 14 bis 16 bekanntgegeben. Und zum Auftakt ins Jahr 2020 kommt es am Freitag, 14. Februar, zu einem echten Highlight: Titelverteidiger und Spitzenreiter VfL Wolfsburg gastiert ab 19.15 Uhr beim ersten Verfolger TSG Hoffenheim. Der Rückstand der TSG beträgt drei Punkte - Spannung ist also garantiert. Eurosport und Magenta Sport übertragen die Begegnung live.

Auch am 15. Spieltag muss Wolfsburg freitags ran. Am 21. Februar (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und Magenta Sport) trifft der fünfmalige Deutsche Meister vor eigenem Publikum auf den 1. FFC Turbine Potsdam. Hoffenheim gastiert am Karnevalssamstag (ab 13 Uhr) beim derzeit Tabellenvierten SGS Essen, während der FC Bayern München am Tulpensonntag (ab 14 Uhr) den SC Sand empfängt.

Die 16. Runde beginnt am 28. Februar (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und Magenta Sport) mit der Partie Potsdam gegen Essen. Die weiteren fünf Partien werden sonntags um 14 Uhr angepfiffen.