Spieltage 13 bis 17 terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern die Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

Damit stehen die Anstoßzeiten aller Partien bis einschließlich des ersten Dezember-Wochenendes fest. Im Kalenderjahr 2023 werden sich danach noch drei weitere Spieltage anschließen, ehe es in die mehr als vierwöchige Winterpause geht.

Ruhrpottderby in Duisburg am Samstag

Den Auftakt zum 13. Spieltag macht am Freitag, 27. Oktober, der DFB-Pokalteilnehmer SpVgg Unterhaching zuhause gegen den SV Waldhof Mannheim. Der Samstag steht unter anderem im Zeichen des Ruhrpottderbys zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Am Sonntag gastiert der aktuelle Spitzenreiter Dynamo Dresden beim 1. FC Saarbrücken (ab 13.30 Uhr). Dass die Saarbrücker vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (1. November) gegen den FC Bayern München sonntags antreten müssen, ergibt sich aus den Vorgaben der Sicherheitsbehörden. Die Ansetzung war alternativlos, ein früherer Terin nicht möglich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was ist bei den Ansetzungen zu beachten? Warum muss die 3. Liga immer erst auf die Ansetzungen der Bundesliga und 2. Bundesliga warten, ehe sie selbst terminieren kann? Welche Abstimmungen sind nötig? Hier alle Antworten im FAQ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auch die Partie des FCS am 14. Spieltag beim SV Sandhausen (Samstag, 4. November) folgt terminlich einer zwingenden Sicherheitsvorgabe. Rot-Weiss Essen empfängt zeitgleich Arminia Bielefeld, der TSV 1860 München freut sich auf das bayerische Duell gegen den SSV Jahn Regensburg. Abgeschlossen wird das Wochenende von den drei Sonntagsspielen Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg (13.30 Uhr), SC Preußen Münster gegen SSV Ulm (16.30 Uhr) und Hallescher FC gegen Viktoria Köln (19.30 Uhr).

Bereits am folgenden Freitag, 10. November, ist Viktoria Köln zum Start des 15. Spieltags wieder gefragt, diesmal zuhause gegen Dynamo Dresden. Diese Terminierung folgt ebenfalls einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Gleiches trifft am Sonntag auf die Partien Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim (16.30 Uhr) und SSV Jahn Regensburg gegen SSV Ulm (19.30 Uhr) zu.

Ulm muss nach Aalen ausweichen

Nach zweiwöchiger Pause aufgrund der Länderspielperiode beginnt der 16. Spieltag der 3. Liga mit dem Heimspiel von Waldhof Mannheim gegen den SC Verl am Freitag, 24. November. Am Samstag stehen unter anderem die Begegnungen TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching und FC Ingolstadt gegen Rot-Weiss Essen (jeweils ab 14 Uhr) auf dem Programm. Das Nachmittagsspiel um 16.30 Uhr bestreiten der SSV Ulm und der SC Freiburg II. Die Ulmer müssen hierfür in die Centus-Arena des VfR Aalen ausweichen. Grund ist die fehlende Rasenheizung in Ulm.

Klubs, die noch nicht über die in der 3. Liga vorgeschriebene Rasenheizung verfügen, können zwar – wie bisher beim SSV Ulm der Fall - in der ersten Saison nach dem Aufstieg mit einer Ausnahmegenehmigung im eigenen Stadion spielen. Allerdings sind sie verpflichtet, ein Ausweichstadion mit Rasenheizung zu benennen, das im Winter zu nutzen ist. Diese Regelung greift für Ulm ab Mitte November und dient der erhöhten Planungssicherheit, um möglichen Spielausfällen in der 3. Liga besser vorzubeugen.

Am 17. Spieltag ist für die Ulmer ebenfalls samstags (2. Dezember) um 16.30 Uhr Anpfiff, dann auswärts beim FC Viktoria Köln. Am gleichen Tag gastiert der SC Preußen Münster ab 14 Uhr beim 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld bekommt es mit dem FC Erzgebirge Aue zu tun. Den Sonntag eröffnen der SC Verl und Dynamo Dresden (13.30 Uhr), den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung Borussia Dortmund II – 1860 München (19.30 Uhr).

So sieht der Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es seit dieser Saison kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen grundsätzlich jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

Mehr Informationen dazu hier im FAQ.

[jb]