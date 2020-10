Spieltage 13 bis 16 und Duisburger Nachholpartien angesetzt

Der DFB hat die Spieltage 13 bis 16 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Auch die Termine für die beiden Nachholpartien des MSV Duisburg stehen fest. Das Heimspiel der Duisburger gegen den aktuellen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken wird am Mittwoch, 4. November (ab 19 Uhr), ausgetragen, die am vergangenen Wochenende abgesagte Begegnung mit dem Halleschen FC ist für Dienstag, 17. November (ab 19 Uhr), angesetzt. MagentaSport zeigt beide Spiele wie gewohnt live.

Der 13. Spieltag, der den Abschluss einer englischen Woche bildet, wird am Freitag, 27. November, vom Aufeinandertreffen des KFC Uerdingen und SC Verl eröffnet. Der Samstag steht im Zeichen des Münchner Stadtduells zwischen dem TSV 1860 und Aufsteiger Türkgücü. Der FSV Zwickau freut sich zeitgleich auf den 1. FC Magdeburg, Neuling VfB Lübeck empfängt den SV Waldhof Mannheim. Hochkarätiger Natur sind auch die Sonntagsspiele MSV Duisburg – Dynamo Dresden (ab 13 Uhr) und 1. FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern (ab 14 Uhr), beide Ansetzungen folgen einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Das Duell zwischen dem SV Meppen und dem FC Ingolstadt rundet den Spieltag am Montagabend, 30. November, ab.

Auch beim Start in den 14. Spieltag sind die Meppener dabei, die Emsländer gastieren am Freitag, 4. Dezember, beim 1. FC Magdeburg. Das Samstagsprogramm beinhaltet unter anderem die Begegnungen Waldhof Mannheim – 1. FC Saarbrücken, FC Viktoria Köln – 1860 München, 1. FC Kaiserslautern – MSV Duisburg sowie das Derby Türkgücü München – SpVgg Unterhaching. Letzteres wird im Münchner Olympiastadion ausgetragen.

Fest steht auch der Spielort für die Partie des SC Verl gegen den Halleschen FC am Sonntag, 6. Dezember. Der Aufsteiger wird die Begegnung in der heimischen Sportclub Arena in Verl bestreiten, gleiches gilt eine Woche später für Verls Partie gegen Viktoria Köln am 15. Spieltag (Samstag, 12. Dezember). Den Schlusspunkt hinter den 14. Spieltag setzen der FC Bayern München II und FSV Zwickau am Montag, 7. Dezember.

Kein Montagsspiel wird es am 15. Spieltag geben. Grund hierfür ist der unmittelbar folgende Wochenspieltag am Dienstag und Mittwoch. Wie gewohnt bei dieser Konstellation werden stattdessen drei statt zwei Partien sonntags angepfiffen, dabei handelt es sich um 1. FC Saarbrücken – FC Bayern II (ab 13 Uhr), F.C. Hansa Rostock – SV Meppen (ab 14 Uhr) und FSV Zwickau – FC Ingolstadt (ab 15 Uhr). Tags zuvor kommt es zum Duell der früheren Bundesligisten TSV 1860 München und SV Waldhof Mannheim, ebenfalls am Samstag, 12. Dezember, hat es der Hallesche FC mit Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zu tun.

Der 16. Spieltag sieht jeweils fünf Partien am Dienstag und Mittwoch vor (15./16. Dezember). Dienstags trifft Türkgücü München im Olympiastadion auf Halle, zum gleichen Zeitpunkt bietet das Fritz-Walter-Stadion Tradition pur beim Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München. Es ist der vorletzte Spieltag in der 3. Liga vor der kurzen Winterpause.

Spieltagsformat und TV-Übertragungen der 3. Liga

Die Regelspieltage der 3. Liga folgen einem festen Ansetzungsformat:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Eine Ausnahme bilden die englischen Wochen mit Partien am Dienstag- und Mittwochabend (19 Uhr), dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live - ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live, insgesamt 88 in der Saison 2020/2021. Die Highlights der 3. Liga sind unter anderem wöchentlich in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

