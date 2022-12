Spieltage 11 bis 14 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 11 bis 14 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Damit stehen die ersten Anstoßzeiten des Jahres bis Mitte März 2023 fest. Alle Spiele werden live auf MagentaSport übertragen.

Den Jahresauftakt nach der Winterpause bestreiten am 11. Spieltag die SGS Essen und der 1. FC Köln im Westduell am Freitag, 3. Februar 2023 (ab 19.15 Uhr). Neben MagentaSport ist auch Eurosport live auf Sendung. Einen Tag später am Samstag, 4. Februar (ab 14 Uhr, live im Stream auf sportschau.de), folgt das Gastspiel von Spitzenreiter VfL Wolfsburg beim SC Freiburg. Am Sonntag, 5. Februar (jeweils ab 13 Uhr), kommt es dann unter anderem zu den Duellen TSG Hoffenheim gegen den MSV Duisburg sowie 1. FFC Turbine Potsdam gegen den FC Bayern München.

Topspiel FC Bayern gegen Eintracht am 11. Februar

Der 12. Spieltag startet am Freitag, 10. Februar (ab 19.15 Uhr), mit dem Kellerduell zwischen Schlusslicht Turbine Potsdam und dem Vorletzten Werder Bremen. Eurosport ist im Karl-Liebknecht-Stadion live dabei. Am Samstag, 11. Februar (ab 13 Uhr, live im Stream auf sportschau.de), kommt es zum Topspiel zwischen den Verfolgern Bayern München und Eintracht Frankfurt. Am Sonntag, 12. Februar (ab 13 Uhr), folgen die restlichen vier Partien, unter anderem der Auftritt von Überraschungsteam SV Meppen beim SC Freiburg.

Nach der zweiwöchigen Spielpause wegen der Abstellungsperiode der Frauen-Nationalmannschaft und des DFB-Pokalviertelfinales geht es dann am Freitag, 3. März (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport), mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg zum Start des 13. Spieltags weiter. Am Samstag, 4. März (ab 13 Uhr, live im Stream auf sportschau.de), empfängt der VfL Wolfsburg die TSG Hoffenheim. Die vier weiteren Partien werden am Sonntag, 5. März (ab 13 Uhr), ausgetragen - unter anderem das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen.

Im Free-TV geht es am 14. Spieltag am Freitag, 10. März (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport), mit dem Vergleich FC Bayern gegen MSV Duisburg weiter. Es folgen am Samstag, 11. März (ab 13 Uhr, live im Stream auf sportschau.de), das Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim SV Werder Bremen sowie am Sonntag, 12. März (ab 13 Uhr), weitere vier Spiele, darunter das Duell Bayer Leverkusens gegen den VfL Wolfsburg.

