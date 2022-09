Spieltage 10 und 11 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden den 10. und 11. Spieltag in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis zum 10. Oktober fest.

Der 10. Spieltag (30. September bis 3. Oktober) startet am Freitag (19 Uhr) mit dem Heimspiel des Zweitligaabsteigers FC Erzgebirge Aue gegen den SV Meppen. Am Samstag (14 Uhr) steht das Duell der beiden Traditionsklubs VfL Osnabrück und SV Waldhof Mannheim auf dem Programm, außerdem empfängt Aufsteiger SpVgg Bayreuth Dynamo Dresden. Am Sonntag (ab 14 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen beim SV Wehen Wiesbaden. Zum Abschluss des Spieltags messen sich am Montag (ab 19 Uhr) der FC Ingolstadt und der FSV Zwickau.

Vier Tage später geht es mit dem 11. Spieltag (7. bis 10. Oktober) weiter: Am Freitag (ab 19 Uhr) hat der SC Verl den FC Viktoria Köln zu Gast. Der Samstag ist dann Derbytag: Der SV Waldhof Mannheim trifft ab 14 Uhr im Südwestduell auf den 1. FC Saarbrücken, in einem bayerischen Vergleich spielt der TSV 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Der Sonntag hält ab 13 Uhr das Duell der Ex-Zweitligisten Dynamo Dresden und VfL Osnabrück parat und wird am Montag (ab 19 Uhr) mit dem Gastspiel von Borussia Dortmund II beim Halleschen FC abgerundet.

Gewohntes Spieltagsformat

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem festen Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[dfb]