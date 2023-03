Spieltag-Pins in Mainz: Mehr als 1100 Euro gesammelt

Beim Heimspiel unserer Nationalmannschaft in Mainz gegen Peru wurden mit den Spieltag-Pins über 1100 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Erlöse kommen der Kinderhilfe Herzenssache zugute.

Der Verein Herzenssache wurde vom SWR, SR und der Sparda-Bank mit der Vision gegründet, jedem Kind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Chance zu geben, glücklich aufzuwachsen. Um das zu erreichen, unterstützt Herzenssache e.V. Kinderhilfsprojekte im Südwesten Deutschlands. Der Verein setzt sich unter anderem für Kinder ein, die in Armut, schwerkrank oder in Missbrauch aufwachsen.

Auch bei den kommenden Heimspielen unserer Nationalmannschaft wird es die Spieltag-Pins wieder exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung zugute. Alle, die nicht bei der Partie in Mainz dabei sein konnten, haben die Chance, einige wenige Restbestände bei den Heimspielen im Juni zu erwerben.