Spieltag-Pins in Köln: Mehr als 750 Euro gesammelt

Beim Belgien-Spiel unserer Nationalmannschaft in Köln wurden mit den Spieltag-Pins insgesamt 761 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Erlöse kommen dem Kölner Verein Fair.Stärken zugute.

Der gemeinnützige Verein kümmert sich um Kinder und Jugendliche aus Köln, die Hilfe benötigen. Dabei liegen die Schwerpunkte auf Sozialkompetenztrainings, Gewaltprävention und Gruppenangeboten. Die Vision des Vereins ist ein buntes und inklusives Köln, in dem alle Kinder mit den gleichen Chancen aufwachsen, ihre Kinderrechte kennen und anwenden können. An Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, sind sie aktiv beteiligt.

Auch bei den kommenden Heimspielen unserer Nationalmannschaft wird es die Spieltag-Pins wieder exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung zugute. Alle, die nicht bei der Partie in Köln dabei sein konnten, haben die Chance, einige wenige Restbestände bei den Heimspielen im Juni zu erwerben.