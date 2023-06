Spieltag-Pins in Bremen und Gelsenkirchen: Mehr als 1800 Euro gesammelt

Bei den vergangenen Heimspielen unserer Nationalmannschaft in Bremen gegen die Ukraine und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien wurde mit dem Verkauf von Spieltag-Pins wieder für den guten Zweck gesammelt. In Bremen kamen 867,40 Euro für den „Kindernothilfe e.V.“ zusammen. In Gelsenkirchen wurden 970,52 Euro gesammelt, die dem Ortsverband Gelsenkirchen des Deutschen Kinderschutzbundes zugutekommen.

Auch bei den kommenden Heimspielen unserer Nationalmannschaft in Wolfsburg gegen Japan und in Dortmund gegen Frankreich wird es die Spieltag-Pins wieder exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung zugute. Alle, die nicht bei den Partien in Bremen und Gelsenkirchen dabei sein konnten, haben die Chance, einige wenige Restbestände bei den Heimspielen im September zu erwerben.

[lm]