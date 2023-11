Spieltag-Pins in Berlin: Knapp 900 Euro gesammelt

Beim Heimspiel unserer Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei wurden mit den Spieltag-Pins 890,14 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Erlöse kommen der Organisation "Laughing Hearts" zugute.

Laughing Hearts engagiert sich seit 2009 für benachteiligte Kinder und setzt alles daran, Kindern das Gefühl zu geben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Egal ob bei Nachhilfeunterricht, Freizeitaktivitäten oder eine Mitgliedschaft bei einem Sportverein: Die Organisation betreut Kinder in allen Lebensbereichen. Derzeit unterstützt Laughing Hearts 22 Heime in Berlin sowie Umgebung und erreichen dadurch etwa 2500 Kinder und Jugendliche.

Auch bei den kommenden Heimspielen unserer Nationalmannschaft wird es die Spieltag-Pins wieder exklusiv am Spielort geben. Die Erlöse kommen einer gemeinnützigen Organisation in der Umgebung zugute. Alle, die nicht bei der Partie in Berlin dabei sein konnten, haben die Chance, einige wenige Restbestände bei den kommenden Heimspielen zu erwerben.

