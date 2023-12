Spieltag-Pins 2023: Über 11.500 Euro für den guten Zweck

Der Fan Club Nationalmannschaft bedankt sich bei allen Anhängern, die in diesem Jahr für die Spieltag-Pins gespendet haben. Insgesamt sind über 11.500 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Im Laufe des Jahres wurden mit euren Spenden den Organisationen "Laughing Hearts e.V.", "Hospizarbeit der Region Wolfsburg", "Fair.Stärken", "Kinderlachen e.V.", "Kindernothilfe", "Herzenssache e.V." und und den "Ortsverband Gelsenkirchen des deutschen Kinderschutzbund" unterstützt.

Mit über 1100 Euro beim Heimspiel gegen Peru wurde gleich in der ersten Partie des Jahres die meisten Spenden an einem Spieltag gesammelt. Auch bei den Heimspielen in Köln, Bremen, Gelsenkirchen, Wolfsburg, Dortmund und Berlin kamen insgesamt über 5500 Euro für den guten Zweck zusammen. Darüber hinaus feierte die Pin-Spende in diesem Jahr auch das zweijährige Bestehen bei unseren DFB-Frauen. Insgesamt konnten bei den Spielen eine Summe von über 5000 Euro gesammelt werden. Die gesamte Summe geht an das Frauenhaus in Wolfsburg.

Für viele Fan Club-Mitglieder sind die Anstecker ein beliebtes Erinnerungsstück an den Länderspielbesuch. Erhältlich sind sie bei jedem Heimspiel unseres DFB-Teams für eine Spende ab einem Euro. Die Einnahmen kommen dabei einer gemeinnützigen Organisation zugute, die zumeist in der Region des Spielortes agiert.