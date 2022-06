Spielplan veröffentlicht: Osnabrück und Duisburg eröffnen Saison

Der Spielplan der 3. Liga ist veröffentlicht. Der Startschuss in die Saison 2022/2023 fällt am Freitag, 22. Juli, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg. Anpfiff ist um 19 Uhr, MagentaSport überträgt exklusiv live. Diese Paarung war bereits in der Vorsaison als Eröffnungsspiel angesetzt, damals hatte allerdings Corona den Planungen einen Strich durch die Rechnung und eine Verlegung nötig gemacht.

Die übrigen neun Partien des 1. Spieltags in der Saison 2022/2023 schließen sich von Samstag bis Montag (23. bis 25. Juli) an, darunter die Begegnung von Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden gegen den TSV 1860 München, das Aufsteigerduell Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg sowie das Heimspiel des FSV Zwickau gegen den Halleschen FC. Die zeitgenauen Ansetzungen des kompletten 1. Spieltags erfolgen in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden im Laufe der kommenden Woche.

Mit 1860 gegen RWE in die Winterpause

Nach der ersten Runde im DFB-Pokal geht es am 2. Spieltag (5. bis 7. August) unter anderem mit den Derbys zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sowie der SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken weiter. Das sächsische Treffen der Zweitligaabsteiger FC Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden steigt am 6. Spieltag (26. bis 29. August). Am 11. Spieltag (7. bis 10. Oktober) kommt es zum Südwest-Hit SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken, am 12. Spieltag (14. bis 17. Oktober) misst sich Rot-Weiss Essen mit Dynamo Dresden.

Der 17. Spieltag ist der letzte vor der Winterpause, dort treffen 1860 München und Essen im Duell zweier ehemaliger Deutscher Meister aufeinander. Ab 14. November geht die 3. Liga wie die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Beginn der FIFA-Abstellungsperiode wegen der WM in Katar in eine neunwöchige Pause. Bis zur Winterpause sind in der 3. Liga zwei Wochenspieltage angesetzt, am 9./10. August und am 8./9. November.

Der 18. Spieltag markiert vom 13. bis 16. Januar 2023 den Auftakt ins neue Kalenderjahr, unter anderem mit dem Gastspiel des TSV 1860 München beim SV Waldhof Mannheim. Der 38. und letzte Spieltag der Saison ist für Samstag, 27. Mai 2023, angesetzt. Es ist der einzige Spieltag, an dem alle zehn Spiele zeitgleich angepfiffen werden.

Gewohntes Ansetzungsformat

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechteperiode in der 3. Liga und folgt dem gewohnten Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

Ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

Sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

Zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

Ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Vor den Wochenspieltagen mit jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend gibt es kein Montagsspiel, dafür wird eine Partie sonntags um 15 Uhr ausgetragen.

Alle Spiele live bei MagentaSport

Alle Spiele der 3. Liga sind in der Saison 2022/2023 live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

Der bestehende Medienrechtevertrag läuft im Sommer 2023 aus. Die nächste Rechteperiode tritt mit Beginn der Saison 2023/2024 in Kraft und soll einen Zeitraum von vier Jahren umfassen. Ausschreibung und Vergabeprozess sollen im dritten Quartal 2022 erfolgen. Fest steht nach einem umfassenden Beteiligungsprozess bereits, dass es ab der Saison 2023/2024 keine Montagsspiele mehr in der 3. Liga geben wird.

[dfb]