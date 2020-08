Spielpläne sind da: Auftakt am 4. Oktober

Die beiden Staffeln Nord und Süd der in der kommenden Saison Corona-bedingt übergangsweise wieder zweigleisigen 2. Frauen-Bundesliga starten am 4. Oktober in die Saison 2020/2021. Die genauen Anstoßzeiten werden voraussichtlich Anfang September bekanntgegeben.

Am 1. Spieltag der Staffel Nord trifft Vizemeister VfL Wolfsburg II auf Aufsteiger RB Leipzig, der neuerdings mit Anja Mittag eine Europameisterin und Olympiasiegerin als Individualcoach im Trainerteam hat. Mit Weltmeisterin Viola Odebrecht als Leiterin Frauen- und Mädchenfußball haben die Leipzigerinnen einen weiteren prominenten Namen in ihren Reihen.

Die beiden weiteren Aufsteiger B.V. Borussia Bocholt 1960 und SV Berghofen 1912 starten mit Heimspielen gegen Absteiger FC Carl Zeiss Jena und den FSV Gütersloh 2009 in ihre Premierensaison in der 2. Bundesliga. Zudem trifft DFB-Pokalhalbfinalist Arminia Bielefeld auf Borussia Mönchengladbach, das den Aufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga in der vergangenen Saison um nur einen Punkt verpasst hat.

Aufsteigerduell in Süd-Staffel

In der Staffel Süd kommt es zum Saisonauftakt zur Begegnung von Absteiger 1. FC Köln mit dem 1. FC Saarbrücken sowie dem Aufsteigerduell 1. FFC 08 Niederkirchen gegen FC Würzburger Kickers. In der ersten Zweitligabegegnung nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt trifft Eintracht Frankfurt II auf die TSG Hoffenheim II, die in der Staffel Süd bereits viermal die Meisterschaft gewann.

Der letzte Spieltag des Kalenderjahres findet in beiden Staffeln am 20. Dezember statt, der erste Spieltag nach der Winterpause wird am 7. März 2021 ausgetragen. Der finale 18. Spieltag steigt am 23. Mai 2021.

Saison 2021/2022 wieder eingleisig geplant

Nach Abschluss der Saison 2020/2021 steigen jeweils die beiden erstplatzierten Mannschaften der beiden Staffeln der 2. Frauen-Bundesliga in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf. Für den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga können sich insgesamt drei Vereine aus den Regionalligen sportlich qualifizieren. Insgesamt drei Vereine aus der Zehnerstaffel Nord sowie zwei Vereine aus der Neunerstaffel Süd werden am Saisonende in die Regionalliga gemäß ihrer Verbandszugehörigkeit absteigen. Die Ermittlung eines sechsten Absteigers erfolgt durch zwei Relegationsspiele zwischen den jeweils Siebtplatzierten der beiden Staffeln. Die Saison 2021/2022 soll dann wieder eingleisig ausgetragen werden.

Der Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Ende Juli beschlossen, in der kommenden Saison die 2. Frauen-Bundesliga in zwei Staffeln mit neun und zehn Mannschaften aufzuteilen.

Bereits seit vergangener Saison werden alle Begegnungen der 2. Frauen-Bundesliga live auf FUSSBALL.DE und soccerwatch.tv in hoher Streamingqualität gezeigt. Ziel ist es, die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen. Die Videostreams und Highlightclips können jederzeit kostenfrei und ohne Download einer Software angeschaut werden.

[dh]